După schimbările bruşte de temperatură, vulcanizarile au început să devină tot mai aglomerate. Şoferii vin să îşi echipeze maşinile pentru iarnă.

"De cand a inceput frigul, a inceput sa vina, sa se aglomereze. Un client trebuie sa stie ca trebuie sa aiba o anvelopă buna, sa nu fie veche, sa nu fie crapata si in momentul in care montam cauciucul sa fie atent si la valvă și să le echilibreze, sa nu le mai schimbe in fata blocurilor", spune Ștefan Oncea – proprietar vulcanizare.

Momentul ideal pentru trecerea de la cauciucurile de vara la cele de iarna este cand temperaturile minime scad sub 7 grade Celsius.

Inlocuirea anvelopelor de vara cu cele de iarna costa intre 150 – 300 de lei, in functie de dimensiunea cauciucurilor si de materialele folosite la echilibrarea rotilor. Dar odată făcut schimbul, apare o alta problemă, unde le depozităm?!

Păstrate în condiţii optime, anvelopele îşi măresc durata de viaţă

"Clientul trebuie sa stie ca le inspectam inainte de depozitare, le inspectam, le masuram adancimea, ne uitam daca au defectiuni, le identificam dupa marca, după profil. Tot acest proces costa 20 de lei pe luna, 4 anvelope 20 de lei/ luna. Noi acum mai avem locuri doar in decembrie", spune Adriana Bracu, administrator.

Capacitatea acestui hotel de anvelope este de 15.000 de roti, fiecare cauciuc cazat aici este atent masurat iar apoi identificat cu ajutorul propriului sau cod QR.

Legislația din România prevede că șoferii sunt obligați să circule cu cauciuri de iarnă în momentul în care carosabilul este acoperit de gheață, polei sau zăpadă. Cei care sunt prinși de polițiști că nu respectă legea riscă amenzi de până la 2.900 de lei.

