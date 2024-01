Vezi și

Aproape 5 milioane de pensionari vor avea parte de venituri mai mari cu 13,8% si asta pentru ca pensiile se indexeaza cu rata inflatiei. Spre exemplu, o pensie medie de 2010 lei va creste cu aproape 270 de lei, conform Ministerului Muncii. Iar din luna septembrie, aceste venituri vor creşte din nou, odata ce toate pensiile vor fi recalculate.

Anul acesta cresc şi alocaţiile

De asemenea, 1,3 milioane de bugetari, cu exceptia demnitarilor vor avea parte de majorari de 5% la salariu. În cazul profesorilor, creşterile vor fi mai mari, in medie cu 20%, în anul 2024. Tot in anul 2024 vor creste si contributiile la Pilonul 2 de pensii, de la 3,75%, la 4,75%. Si este o veste buna pentru cei aproape 8 mlioane de romani, care contribuie lunar la pilonul 2 de pensii, si asta pentru ca vor aduna, in medie, 75 de lei lunar in plus in cont.

Anul acesta cresc si alocatiile, cea pentru copii sub doi ani va creste cu 88 de lei, iar restul pana in 18 ani vor avea 36 de lei in plus. De asemenea, in 2024 creste si valoarea tichetelor de masa, de la 35 de lei, la 40 de lei.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰