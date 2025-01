În 2 timp şi nici măcar 3 mişcări, am obţinut un site la cheie! Perfect funcţional, cu design atractiv şi gata de lansarea oficială. "Generază tot - conţinutul, creează motto-uri, texte, descrieri, tot, va fi nevoie de foarte puţină intervenţie, doar dacă vrei! În funcţie si de conţinutul pe care i-l dăm când descriem afacerea, poate genera mai mult sau mai putin conţinut", spune Daniel Draga, manager de proiect.

Afacere cu doar câteva click-uri

Ofertele, costurile serviciului oferit, datele de contact, orice ne dorim, poate apărea pe site. Andreea a testat puterea Inteligenţei Artificiale pentru lansarea propriului business din media şi turism. "AI a venit ca un sprijin la care poate nu am sperat niciodată! E important să ştii ce vrei, ca să obţii ce îţi doreşti cu adevărat", spune Andreea Hahui, antreprenor.

Şi Diana are acum un site web, generat tot cu ajutorul Inteligenţei Artificiale. Platforma a devenit o mare comunitate a iubitorilor de animale. "Am găsit o pisică rănită şi m-am gândit ce să fac cât mai repede, ca să ajut cât mai multe animale, am accesat site-ul, am scris în 2-3 cuvinte. Tot ce ţine de mine acum este să îl întreţin şi să mă ajute colegii să îl hostez", explică Diana Tănase.

Întreţinerea site-ului costă 10 euro lunar

Antreprenorii au reuşit să îşi contureze mai bine afacerile prin intermediul inteligenţei artificiale în domenii dintre cele mai diverse: medicină, frumuseţe, HoReCa, turism, auto sau învăţământ. Crearea unui astfel de site este momentan gratuită. Doar întreţinerea lui costă 10 euro lunar, iar antreprenorului îi revine obligaţia să îşi achite domeniul web.

"Ideea a venit din faptul că în cele mai multe grupuri de Facebook cea mai întâlnită întrebare era: mi-aţi putea recomanda un programator care să îmi construiască site-ul? Soluţia de AI construieşte un website în doar două, trei minute, economisind poate de la cateva săptămâni", spune Teodora Moraru, director companie.

În lumea virtuală există 1,7 miliarde de site-uri, număr care fluctuează pe măsură ce unele platforme se închid şi altele se deschid.

