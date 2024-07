Dacia, afectată grav de lucrările de pe Valea Oltului. Suma pierdută de companie pentru fiecare săptămână în care circulaţia va fi închisă

Circulaţia rutieră pe Valea Oltului se închide timp de o lună, începând cu data de 8 iulie, astfel încât pierderile Dacia se vor ridica la cel puţin 200.000 de euro. Pe de altă parte, lipsa autostrăzii între Sibiu şi Piteşti a cauzat deja pierderi de zeci de milioane de euro pentru Dacia şi industria auto românească.

Şi uzina Ford va fi afectată

„Noi, Dacia, am aflat despre aceste lucrări odată cu toată lumea, nu am fost consultaţi cu privire la perioadă. Vom avea 600 de camioane pe săptămână afectate care circulă pe Valea Oltului alături de alte 150 care vor întârzia din cauza lucrărilor la podul de la Giurgiu. Impactul financiar, pe lângă cel legat de combustibil pentru că sunt două ore în plus, ajunge la o primă estimare la 50.000 de euro pe săptămână. Singurul lucru bun este că în august uzina intră în remont. Şi uzina Ford Otosan este afectată, ca de altfel întreaga industrie auto din România”, a subliniat Mihai Bordeanu, scrie Ziarul Financiar.

Modificările fiscale implementate „de pe o zi pe alta”, alături de adoptarea unor măsuri cu impact mare fără consultări prealabile au loc nu doar în România, ci şi pe pieţe precum cea franceză, sau la nivel european.

„Spre exemplu comisia europeană adoptă 9-10 decizii legislaive anual cu privire la industria auto. Nu ştiu dacă 3-4 sunt necesare anual, dar deja 8-9 reprezintă un număr excesiv. A existat şi măsura din Franţa care a dus la scăderea vânzărilor de Spring. Suntem foarte reglementaţi deja”, a spus Mihai Bordeanu.

