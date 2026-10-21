Trecerea la garderoba de toamnă aduce noi cheltuieli într-o perioadă în care multă lume se gândeşte la economii. Opt din 10 cumpărători caută exclusiv reduceri, iar aproape jumătate spun că încearcă să cumpere mai puţine haine. Aşa că mulţi caută prin colecţiile vechi ale magazinelor, care costă mai puţin, sau chiar îmbrăcăminte şi încălţăminte second-hand.

În magazinele care au pe umeraşe haine groase şi în culorile toamnei, clienţii stau mai mult pe gânduri înainte să cumpere ceva.

"Înainte ne permiteam, acum ne luăm și noi mai de buget. Da, mi-au luat şi haine. O bluză la 20 de lei", a spus un client.

45% din populaţie cumpără mai puține haine de toamnă, mai ales din cauza preţurilor.

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O pereche de pantaloni, o bluză, un palton și încălțăminte de toamnă la reducere costă cam 500 - 550 de lei pentru femei. Bărbații scapă ceva mai ieftin - în jur de 400 - 450 de lei, dar tot este un efort financiar. Alternativă - magazinele second-hand care pot reduce considerabil nota de plată.

Promoțiile au devenit, pentru mulți, condiția obligatorie care trebuie îndeplinită pentru cumpărături.

Nu trebuie să renunţăm, însă, de tot la înnoirea garderobei. În locul unei ţinute complete putem să cumpărm doar ce ne trebuie și să combinăm hainele noi cu cele pe care le avem deja.

"Când preţurile la alimente cresc, ne rămân mult mai puţin bani pentru zona de îmbrăvcăminte şi avem tendinţa să reutilizăm ce avem. Avem nevoie de acel produs? Ratele sunt o amânare a cheltuielii, nu înseamnă că avem o reducere sau că avem ceva de câştigat. Investiţia în garderobă nu este profitabilă", a explicat Pompei Mititean, specialist economic.

Diferenţa de preţ dintre o ţinută de toamnă cumpărată din magazien cu preţuri medii şi cea cumpărată de la second hand este de aproape 400 de lei.