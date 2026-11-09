Black Friday a adus vânzări spectaculoase, dar nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de reduceri. În restul anului, magazinele vând tot mai puţin, iar puterea de cumpărare a românilor scade şi ne trage în jos în clasamentul european. Cu alte cuvinte, cumpărăm mai mult când preţurile sunt tăiate dar ne permitem tot mai puţin în viaţa de zi cu zi.

I-am întâlnit pe Laurenţiu şi pe soţia sa la supermarket. Au cumpărat în special alimente, iar nota de plată a fost una pe măsură. La fel sunt şi scumpirile din ultima vreme, spun ei.

"Cam la tot, este o creştere de preţ de la o lună la alta. Nu observăm deloc că scade la ceva. La brânză, la carne, la mezeluri. Apa este foarte scumpă", a spus Laurențiu Săftău.

Laurenţiu lucrează în domeniul vânzărilor, iar soţia sa într-un salon de înfrumuseţare. Împreună câştigă în jur de 10 mii de lei lunar. I-am întrebat cum îşi împart cheltuielile.

Articolul continuă după reclamă

Laurențiu: 40-45% se duce pe mâncare. Urmează rata la casă.

Reporter: Cât este?

Laurențiu: Undeva la 4 mii de lei.

Reporter: Care a fost ultima factură?

Laurențiu: La electricitate, undeva la 450 de lei şi la gaz, 800 de lei.

Reporter: Vă ajung banii să vă cumpăraţi haine?

Laurențiu: Aici nu mai discutăm. Asta cred că undeva de două ori pe an. Puterea de cumpărare e din ce în ce mai mică.

Statisticile confirmă asta. Am coborât de pe locul 31 pe locul 32 la puterea de cumpărare. Un român are, în medie, cam jumătate din puterea de cumpărare a unui vest european.

Client supermarket: Şi alimentele s-au scumpit, şi motorina. Te omoară motorina şi benzina.

Reporter: Căruciorul ori e mai gol, ori daţi mai mulţi bani.

Client supermarket: Dau mai mulţi bani. Gol nu poţi să-l laşi.

Şi totuşi, nici nu-l mai umplem ca înainte. Consumul, care a ținut ani la rând economia pe linia de plutire, a început să se prăbușească.

"Românii sunt reticienţi. Am renunţat la telefoane, gadget uri, vacanţe. Am renunţat la calitate. Am coborât către o calitate mai slabă. Şi, în a treia fază, renunţăm şi la multitudine. Economia comportamentală spune că oamenii sunt reticienţi în a cumpăra mult. Cumpără exact cât le este necesar", a explicat Adrian Mitroi, profesor de economie.

Iar când românii nu mai cumpără, problema nu rămâne doar în coșul de cumpărături, ci se resfrânge în întreaga economie. Suntem în recesiune tehnică, iar cea mai nouă prognoză oficială arată că, în acest an, consumul va scădea cu 1,6%, iar economia cu 0,4%. Efectele se simt deja pe piața muncii: România are cu 60.000 de salariați mai puțin decât acum un an.

România are cu 60 de mii de salariați mai puțini decât acum un an. Românii au cumpărat mai puțin în primele nouă lune ale acestui an. Vânzările din magazine au scăzut cu aproape 5%. La alimente, statistica arată vânzări mai mici cu 4%. Practic punem mai puține produse în coș. Iar în timp ce în Uniunea Europeană vânzările cresc, la noi scad.