Atentat la siguranţa alimentară: şase magazine din România au fost atacate cibernetic! Hackerii au preluat controlul frigiderelor de la distanţă, au crescut temperatura până la 50 de grade şi au distrus alimentele din interior. Potrivit surselor Observator, ar fi vorba de magazine din lanţul Carrefour. Atacurile au avut loc concomitent în 10 ţări din Europa, iar pagubele sunt de ordinul milioanelor de euro. Specialiştii nu exclud ca hackerii să intre şi-n casele şi frigiderele noastre.

Atacul cibernetic a avut loc in toiul nopţii, la 1.30. În şase magazine din ţară frigiderele incarcate cu marfă, de la carne la legume, au început brusc să se dezgheţe. Hackerii au preluat controlul lor de la disnta si s au jucat cu temperatura. Angajatii au descoperit totul dimineata, la 8 cand au dechis. Surse Observator spun că magazinele vizate in Romania fac parte din lanţul Carrefour.

Specialiştii în securitate cibernetică spun că nu doar echipamentele din magazine sunt vulnerabile

Hackerii au vizat atât frigiderele, unde alimentele sunt păstrate între 0 și 4 grade, cât și congelatoarele, unde temperatura este de aproximativ minus 20 de grade. Totul este supravegheat și controlat de la distanță, prin internet. Hackerii au intrat în acest sistem, pe timpul nopții, și au pornit, în mod repetat, funcția de dezghețare rapidă. Practic, în loc să răcească, instalațiile au început să încălzească alimentele. În unele frigidere şi congelatoare, temperaturile au ajuns chiar și la 50 de grade. Marfa a fost compromisă şi a fost aruncată, iar pierderile sunt de milioane de euro.

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Autorităţile au intrat în alertă şi au mers in control la magazinele pentru a se asigura ca mâncarea alterată nu ajunge pe mesele noastre. "Ne-am asigurat că produsele alimentare care au fost afectate de aceste atacuri au fost eliminate din circuitul economic", a declarat Csaba Bekesi, preşedintele ANPC. Atacul a vizat concomitent alte zece state din Europa, afectând mari lanţuri de magazine precum Carrefour, Delhaize, Kesko sau Ikea.Este al doilea atac de acest fel in statele vestice. "Controlele erau legate prin rutere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet și rulau versiuni de software destul de vechi", a declarat Mihai Rotariu, manager comunicare Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Specialiştii în securitate cibernetică spun că nu doar echipamentele din magazine sunt vulnerabile. Aparatura din casele noastre poate fi atacată. Hackerii profită de sistemele neactualizate sau de parolele slabe. "Toate echipamentele și componentele inteligente din casă pot fi intenționat vulnerabilizate. Un echipament care nu poate fi actualizat trebuie neapărat înlocuit. Schimbă parolele implicite și nu păstra o parolă prea mult timp", a declarat George-Marius Șinca, lector universitar, specialist în securitate cibernetică. Autorul atacurilor rămâne necunoscut. Specialiştii spun că operaţiunea pare a fi comandată de un stat interesat să răspândească panică în Europa.

"Prima reacţie este comportamentul acesta de panică. Oamenii se grăbesc să cumpere din teamă. Un supermarket sau un hipermarket nu are rezerve pentru o lună. Nici măcar pentru o săptămână. Deci dacă apare o astfel de panică, probabilitatea de a reuși să păstreze fluxul constant este extrem de mică", a declarat Dan Petre, sociolog. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică a alertat şi alte magazine din România care folosesc sisteme similare cu cele atacate de hackeri pentru a-şi actualiza sau înlocui sistemele.