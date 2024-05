După 10 de ani de muncă pe un vas de croazieră, Claudiu s-a întors în ţară şi a deschis o afacere de familie: "Nu pot să vând produse de calitate proastă"

„Cine spune că merge pe vasele de croazieră și nu face bani nu face niciunde. Eu am făcut bani foarte frumoși, chiar și acum mulți ani, dar am și muncit.

După vreo 3 contracte am zis că este loc de mai bine. Am început să fac cursuri, să învăț mai multe pe partea de management și am crescut. Am promovat ca manager într-un an. Am făcut istorie. În 6 luni, am promovat șef de echipă, apoi superviser, apoi manager în următoarele 6 luni. Am stagnat în poziția aia, manager junior, pentru că mi-a plăcut”, a declarat Claudiu Mihai, potrivit BZI.

A investit toţi banii într-o afacere de familie

Sibian la origini, bărbatul s-a mutat la Iaşi şi a deschis o afacere de familie cu produse tradiţionale. Şi-a investit toţi banii strânşi în anii de muncă. Recunoaşte că pune mare accent pe calitate, pentru că astfel nu s-ar putea. „Eu sunt un alt tip de manager, am venit și cu idei noi, din afară. Eu sunt apreciat acolo, pe vasul de croazieră, am fost promovat «beverage manager». Dar aici, când am venit să caut angajați, am văzut că lucrurile sunt altfel. Poate patronii din România i-au schimbat sau pandemia, sau sunt mai mulți factori. Am încercat să lucrez și cu tineri, și cu persoane mai în vârstă. În cele din urmă, am găsit persoanele potrivite și acum am o echipă bună. Eu nu pot să vând produse de calitate proastă, nu aprob ca angajații să le vândă. Nu e problema că îți vine DSV-ul sau OPC-ul în control. Problema e că poți să-i dai produsul unui copil, poți să-l îmbolnăvești. Dar pierzi și clientul care poate că îți cumpăra 10 ani și poate mai aducea 10-20 de clienți.

Uite așa îți făceai clientela. Oamenii vorbesc mai puțin de bine, dar când e de rău… Mă uit și pe online. Nu scriu mulți că produsele sunt bune. Dar foarte mulți îți scriu ceva negativ. Eu apreciez feedback-urile negative pentru că ne fac afacerea să prospere. Dacă toți scriu că ești bun mereu, te plafonezi, ca antreprenor, afacerea moare. Dacă ai făcut ceva greșit, își dă un refresh, mergi să vezi ce e cu produsele. Eu apreciez feedback-ul negativ, nu mă deranjează. Sunt fericit și împlinit că sunt la Iași. Multă lume mi-a zis că sunt nebun că vin aici, că nu cunosc pe nimeni. Mi-am făcut prieteni, cunosc multă lume, afacerea merge bine”, mai spune antreprenorul din Iași.

