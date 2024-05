Vezi și

"La prima vedere, nu pare nimic neobişnuit în acest cadru, dar ce spuneţi dacă vă dezvăluim mai mult din satul răsturnat. Aici suntem în căsuţa tradiţională unde încăperile sunt amenajate cu mobilier de pe vremea bunicilor şi obiecte cum mai găseşti doar la muzeu", arată Diana Speretoiu, reporter Observator.

Satul răsturnat din Gorj: 10 case şi o maşină

Zece case care stau pe acoperiş sau sunt răsturnate pe o parte şi o maşină suspendată îi întâmpină acum pe turiştii care ajung în localitatea Bumbeşti-Piţic, la poalele Transalpinei, în Gorj. "Mami, eşti pe perete, ca Spiderman!", exclamă un copil.

"Pentru copii, mai ales pentru al meu, partea cu maşina e cea mai interesantă, el fiind pasionat de maşini", spune un turist. Fiecare căsuţă are povestea ei. Una e locuinţa ştrumfilor, alta parcă e din turtă dulce. Unele sunt moderne, altele au pridvor. Toate oferă cadre spectaculoase pentru selfie-uri demne de multe aprecieri pe reţelele de socializare.

Cum i-a venit ideea lui Alex. A investit toate economiile în prima căsuţă cu susul în jos

"O idee genială! Probabil când a dormit în pat, a văzut invers. Chiar şi bicicleta parcată, toate, şi cutia de Poştă, inclusiv lampadarele alea, luminile. Fotografiile alea în care ţii masa şi întorci telefonul, nu ştiu, e ceva deosebit", crede un român.

Alex este cel care a avut ideea. În 2021, a investit toate economiile în prima căsuţa răsturnată. Mulţi ani, a vândut kurtos pe Transalpina, apoi a lucrat o perioadă în Anglia. Şi-a dorit să se întoarcă acasă şi să pună comuna sa natală pe harta turismului printr-un proiect inedit. După trei ani de muncă, a deschis oaspeţilor porţile unui întreg sat construit cu susul în jos.

"Un sat, nu există nicăieri în lume. De aici am plecat, să fie ceva unicat la noi în ţară, cât şi în Europa şi în întreaga lume. Am început cu acoperişul prima dată şi acum am reuşit să finalizăm", spune Alex Ducu, proprietarul complexului.

Complexul poate fi vizitat şi de Paşte. Căsuţele sunt deschise de dimineaţă până seara. Biletul de intrare costă 15 lei pentru copii şi 20 de lei pentru adulţi.

