"În spatele meu am undeva la o mie de tone de porumb. La vremea aceasta, de obicei, în anii buni, puteam să am şi 20.000 de tone de porumb, deci de 20 de ori mai mult decât am acum. În cazul florii-soarelui, situaţia a fost foarte dramatică, pentru că am cultivat doar în sistem neirigat. Vorbim de 600 de kg la hectar, comparativ cu o producţie normală de aproximativ 4 tone la hectar", a explicat Teofil Dascălu, fermier.

Fermierii au avut anul trecut cea mai mică recoltă de porumb și floarea-soarelui din 2012 încoace în raport cu suprafaţa cultivată.

"A fost cel mai mare dezastru din agricultura României. Producţia de porumb a fost nici măcar decimată nu pot să spun. A fost înjumătăţită", a declarat Cezar Gheorghe, expert în piaţa cerealelor.

Secetă a fost pe tot continentul, dar pe noi ne-a afectat cel mai grav

"Apa este cea care aduce valoare adaugată oricui. România trebuia să fie în primul rând cadastrată, mapată din punct de vedere al necesităţii şi apoi create soluţii", a explicat Cezar Gheorghe, expert în piaţa cerealelor.

Până la soluţii, recolta slabă ne va arde pe toţi la buzunar.

"Se va simți în buzunarul consumatorior români, pentru că există o cantitate mai mică disponibilă care să fie vândută pe piață locală. Vom vedea prețuri mai mari la alimente în perioada următoare", a spus Christian Năsulea, analist economic.

"Produc porumb hylon pentru obţinerea clasicului biodegradabil, dar şi porumbul din spatele meu pentru producţia de făină destinată snacksurilor de tip nachos. Cu siguranţă, preţurile la raft vor creşte, cu siguranţă preţurile la fermieri nu vor creşte în aceeaşi măsură", a spus Teofil Dascălu, fermier.

Singura consolare: pierderea la grâu nu a fost dramatică

"Am pierdut un milion de tone, dar România a produs un grâu excelent. Şi România astăzi conduce detaşat în topul exportatorilor din Uniunea Europeană", a spus Cezar Gheorghe, expert în piaţa cerealelor.

Nu doar seceta va scumpi mâncarea, ci şi măsurile luate de Guvern. Din cauza aşa-numitei ordonanţe "trenuleț" preţurile ar putea creşte şi cu 20%, anunţă patronatele din industria alimentară.

