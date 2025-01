Atât ministrul Finanţelor, cât şi premierul Marcel Ciolacu au dat asigurări că anul acesta TVA-ul nu va creşte, şi va rămâne de 19%. Ministrul Finanţelor susţine că atât timp cât este ministru nu vor creşte taxele şi impozitele în ţara noastră. Cu toate acestea, România trebuie să facă o reformă fiscală de amploare în primele 3 luni din an, care ar trebui să aducă la bugetul statului peste 26 de miliarde de lei. Iar momentan nu este clar ce măsuri vor lua autorităţile din ţara noastră.

Discuţii pe buget la ministerul Finanţelor

Discuţiile de azi s-au axat şi pe Legea bugetului de stat pentru anul acesta, o lege întârziată care ar fi trebuit să fie gata la finalul anului trecut. Avem o ţintă de deficit bugetar de 7% anul acesta, în contextul în care anul trecut România a cheltuit cu 8,6% mai mult decât a produs. Pe de altă parte, pensiile şi salariile vor rămâne îngheţate anul acesta, se vor plăti la nivelul lunii noiembrie 2024, însă cei cu venituri mici vor avea parte de sprijin din partea statului.

Pensionarii vor avea parte de ajutoare one off. Imediat după ce va fi adoptată Legea bugetului de stat Guvernul va veni cu această măsură, iar după rectificarea bugetară vor vedea guvernanţii dacă există bani pentru indexarea pensiilor cu rata inflaţiei - acea majorare de 12% care ar trebui să aibă loc la 1 septembrie. Vom aloca peste 2% din PIB pentru Apărare, în contextul în care bugetul Apărării anul trecut şi în 2023 a fost de 2,5% din PIB, iar preşedintele SUA a declarat că fiecare stat membru NATO ar trebui să aloce 5% din PIB pentru Apărare.

Guvernul a decis: TVA-ul rămâne la 19%

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că Guvernul exclude odată pentru totdeauna o creştere a TVA-ului, el precizând că vor veni în reforma fiscală cu alte măsuri iar dacă vor fi modificări, vor vorbi ca şi aplicare prin anul 2026. El a mai spus că a promis că anul acesta, sub nicio formă, nu se va umbla la cota unică.

"Nu mărim TVA-ul. De ce nu mărim TVA-ul? Reprezint un partid social-democrat. În primul rând, efortul ar fi mutat în mod egal la toţi românii, indiferent de venitori. Efort însemnând o scădere a puterii de cumpărare. Eu acest lucru nu-l fac şi mă bucur mult că şi domnul ministru spune acelaşi lucru", a declarat premierul Marcel Ciolacu.

El a precizat că, după această perioadă de consum şi de creşteri salariare şi în zona bugetară, fiind şi o creştere a salariului minim, au avut şi recalcularea pensiilor. "Normal că a fost un consum mult mai mare. Şi am avut şi sărbătorile. A fost un consum mult mai mare în societate. În acest moment, consumul o să mai scadă. A fost şi perioada de concedii. (..) Deci am intrat într-o zonă de calmare macroeconomică şi interesul nostru principal este de scăderea inflaţiei. O creştere a TVA-ului cu un punct procentual ar duce automat la o creştere a inflaţiei cu 0,5 puncte procentuale. Deci, excludem odată pentru totdeauna o creştere a TVA-ului. Vom veni în reforma fiscală cu alte măsuri", a mai subliniat Ciolacu.

Şeful Executivului a mai spus despre construcţia bugetului că a fost făcută fără a avea creşteri de taxe şi impozite anul acesta, decât cu acele excepţii scoase la acest început de an, odată cu celebra ordonanţă trenuleţ. "În rest, cu ce vom veni şi cu reforma fiscală va fi o perioadă predictibilă, de minimum şase luni. Deci, vom avea un termen de până la 1 iulie cu ce va însemna viitorul. Ştiţi foarte bine că orice măsură fiscală are un delay de un an de zile, fiindcă se raportează la anul fiscal anterior", a mai arătat premierul.

"Deci, dacă vor fi modificări, vom vorbi ca şi aplicare prin anul 2026", a subliniat premierul. Întrebat dacă în anul 2026 am putea să vedem că se aplică impozitul progresiv peste anumite venituri, premierul Ciolacu a spus: "Nu, nu a luat nimeni nicio măsură, nu a luat nimeni nicio decizie. (..) Eu ştiu că am promis că anul acesta, sub nicio formă, nu se va umbla la cota unică. Lucru pe care l-am discutat şi cu domnul ministru, astăzi".

Premierul a mai afirmat că estimează o creştere economică de 2,5% iar nominal PIB-ul României va creşte cu aproximativ 150 de miliarde. "Nu mărim şi nu renunţăm la cota unică anul acesta, sub nicio formă. Cu această creştere economică ne încadrăm, totuşi, printre primele state din Uniunea Europeană, ca şi creştere economică. România nu a intrat în recesiune. Şi, după părerea mea, nu va intra, dacă nu se întâmplă ceva peste voinţa noastră. Vom vedea dacă va fi în viitor o impostare progresivă, pe acest sector, când se va impune acest lucru, când economia şi mediul de afaceri îşi permite acest lucru, e o schimbare de fond", a mai arătat el.

Florentina Lazăr

