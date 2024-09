În prag de alegeri, guvernanţii promit un plan-mamut, bazat pe trei scheme de ajutor de stat. 500 de milioane de euro sunt pentru investiţiile majore în industrie, în zonele sărace.

"Primul este Schema de Sprijin pentru Investițiile Strategice în industria de prelucrare, cu un buget de peste 500 milioane euro. Acordăm facilități fiscale investitorilor de peste 150 milioane euro, ce creează locuri de muncă în regiuni unde PIB-ul pe locuitor este sub media națională", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României.

"Nu ştiu de unde Guvernul poate să finanţeze acest program, la suma pe care a anunţat-o, avem un deficit enorm, ne împrumutăm în permanenţă", a explicat Mircea Coşea, profesor de economie.

Vezi și

Industria României contribuia cu 25 la sută în PIB în 2017. Ponderea a scăzut la 20%

Al doilea pilon vizează companiile care îşi reduc emisiile de carbon, iar al treilea societăţile care investesc în producţia de țevi, aluminiu sau cupru.

"Avem un plan care presupune ajutoare de stat şi facilităţi fiscale, adică scutiri de taxe de două miliarde de euro. Asta după ce, doar anul acesta, am avut două pagini de creşteri de taxe. Pe de-o parte, am pus industria pe butuci, iar acum încercăm să salvăm aparenţele. Adică, am împins industria pe scări şi acum o prindem în braţe şi pretindem că o salvăm", a spus Bogdan Glăvan, analist economic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fost victima unei încercări de fraudare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰