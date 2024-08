Investiţia de 3,5 milioane de lei în care Alina şi-a pus toată încrederea: "Când am văzut anunţul, am crezut că va fi bătaie" - Agerpres Foto

Aceasta susţine că i-a plăcut arhitectura clădirii. "E superbă casa! Am cumpărat-o pentru că mi-a plăcut foarte mult. Eu locuiesc acum în Bucureşti, de aproape şapte ani, dar sunt din Oradea şi îmi iubesc oraşul natal. Cum am copilărit aici, ştiu casa aceasta dintotdeauna. Nu am avut ocazia să o vizitez, dar mi-a plăcut din punct de vedere arhitectural foarte mult. Când am văzut în presă că e scoasă la licitaţie, am ales să particip şi eu. Cum nu s-a prezentat multă lume, adică nimeni din Oradea, am avut cea mai bună ofertă şi am câştigat-o", a declarat vineri, pentru Agerpres, Alina Păcurar.

Vila urmează să fie recondiţionată fără a i se aduce modificări

Păcurar, care este creatoare de modă, a precizat că, deşi este foarte bine întreţinută, vila urmează să fie recondiţionată fără a i se aduce modificări, după care va găzdui o casă de modă.

"Pentru mine are valoare aşa cum este. Nu intenţionez nici s-o dărâm, nici să construiesc altceva. Vreau să o recondiţionez, s-o restaurez aşa cum este, dar redându-i frumuseţea iniţială. În partea de sus are un ornament cu îngeri în relief, chiar sub acoperiş, de jur împrejur, care îmi place foarte mult. Eu cu modă mă ocup dintotdeauna şi cred că ar fi o destinaţie excelentă. Când am văzut anunţul de vânzare al vilei, am crezut că va fi bătaie pe ea. M-a atras şi faptul că preţul a fost redus după alte licitaţii anterioare, de care, sincer, nu am ştiut. Nu este tocmai un preţ mic, dar având în vedere locaţia ultracentrală şi valoarea în sine a casei, cred că e o investiţie bună", a menţionat Alina Păcurar.

Ea a precizat că a căutat şi în Bucureşti o vilă pentru afacerea sa, dar se găsesc foarte greu.

"Dintotdeauna m-am ocupat cu moda. În prezent, însă, mă ocup de retail. Am un pop-up store în Bucureşti, care e tot într-o vilă. Am căutat mult o vilă veche în Bucureşti, dar se găsesc foarte greu, atât de închiriat, ce să mai zic de cumpărat. Mă bucur foarte mult că am reuşit să cumpăr fosta vilă PCR, cum se numea, şi pot să vă spun, 90%, că asta o să fac acolo: o casă de modă", a precizat Alina Păcurar.

A fost achiziţionată pentru suma de 3.510.000 lei

Vila istorică din patrimoniul Consiliului Judeţean Bihor, situată în zona ultracentrală a municipiului Oradea, la adresa Parcul Ion C. Brătianu, nr. 8, a fost vândută în 8 august, prin licitaţie publică, din a patra încercare, cu un preţ de pornire scăzut.

Imobilul, compus dintr-o clădire şi teren, a atras interesul a şase potenţiali cumpărători, dintre care doi au depus oferte. Vila a fost achiziţionată de o companie orădeană pentru suma de 3.510.000 lei. Preţul de pornire a fost stabilit la 3.449.130 lei.

Proiectul clădirii datează din 1910 şi are elemente decorative specifice stilului Art Nouveau. A servit drept locuinţă de serviciu pentru prim-secretarii Partidului Comunist Român. A intrat în proprietatea Consiliului Judeţean Bihor în 1997 şi a avut diverse întrebuinţări. Din 2021 a rămas neutilizată, după reorganizarea activităţii instituţiei.

Clădirea are aspect de monument de arhitectură

Clădirea are aspect de monument de arhitectură, dar nu este clasificată ca atare şi se află în zona ultracentrală a oraşului. Vila are un regim de înălţime compus din demisol, parter şi etaj, cu o amprentă la sol de 358 mp. Demisolul şi parterul sunt compartimentate în câte 12 încăperi, iar etajul are o singură sală. Terenul aferent are o suprafaţă totală de 1.286 mp.

Fondurile obţinute din vânzarea imobilului vor fi utilizate pentru cofinanţarea proiectelor derulate din fonduri europene de Consiliul Judeţean Bihor: reabilitarea noului sediu de pe strada Republicii din Oradea, modernizarea Bibliotecii Judeţene Gheorghe Şincai şi construirea Centrului Cultural Multifuncţional.

