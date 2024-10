Sala a fost neîncăpătoare pentru cei aproximativ 200 de studenți ai Universității de Științele Vieţii din Iași, veniți să afle mai multe despre programele Work and Travel.

"Îmi doresc, într-adevăr, în primul rând să lucrez, să obţin un venit financiar stabil, dar, de asemenea, aş vrea să şi călătoresc", spune o tânără. "Dorinţa de a experimenta ceva nou, pentru că, mi se pare puţin înfricoşător, recunosc, dar, totodată, aş putea să văd locuri noi, să întâlnesc oameni noi, aş putea să mi îmbunătăţesc nivelul limbii străine", declară o altă tânără.

Hotărâţi să trăiască visul american

Curioși și dornici să plece într-o aventură ca în filme, studenţii au venit hotărâţi să-şi trăiască... visul american. "E o oportunitate să vizitezi în timp ce munceşti în SUA. Cred că să lucrezi şi să munceşti este o idee minunată pe care oricine trebuie să o experimenteze", explică Tamara Mitchell, vice-consul al Ambasadei SUA în România.

Dacă pentru unii rămâne o experienţă unică în viaţă, mulţi aleg să îşi încerce norocul în fiecare an. Este şi cazul lui Alex. În prezent coordonator al unui astfel de program, el a plecat peste Ocean în toţi anii de studenţie.

"Mătuşa mea care era un pic mai mare ca mine mi-a povestit că la facultate poţi pleca în America, ne uitam la un film şi am zis că minte, dar când am ajuns la facultate în primul an am văzut un afiş cu joburi în State pentru studenţi, lucru care mi-a dovedit că se poate", povesteşte Alex Mircea, director regional proiect de tip Work and Travel.

Aventura i-a transformat şi i-a format

Şi toţi tinerii care au ales drumul Americii spun că aventura i-a transformat şi i-a format. Este şi cazul acestei tinere care a plecat în Statele Unite de 4 ori prin programul Work and Travel. "Eu am plecat din primul an de facultate, am fost foarte panicată, mai ales că mă înscrisesem fix la începutul facultăţii, nu ştiam ce e aia sesiune. Şi am fost pe gânduri un pic. Dar, în esenţă, mi-a schimbat viaţa", povesteşte tânăra.

Potrivit datelor oficiale, în 2011 au plecat în America prin intermediul acestui program în jur de 3500 de studenți din toată țara. Iar vara trecută, 7500 de tineri şi-au trăit visul american.

