La 20 de ani, și-a cumpărat o casă cu 9.000 de euro în satul bunicii. Ce a descoperit când a început renovarea

O tânără de 20 de ani din Spania a cumpărat o casă cu doar 9.000 de euro, într-un sat în care obişnuia să îşi petreacă vacanţele de vară alături de familie. Bucuria achiziţiei a fost însă urmată de cheltuieli neaşteptat de mari.

Casă cu două etaje și curte, la doar 9.000 de euro. Ce a pățit tânăra care a cumpărat-o - @irenevilaurra via Instagram

Irene Vila, o tânără psiholoagă din Valencia, a decis să cumpere şi să reabiliteze o locuinţă veche din regiunea muntoasă Serranía de Cuenca, într-un sat din provincia Cuenca, unde a copilărit mama sa. Este localitatea în care trăise bunica ei maternă şi unde Irene şi fraţii săi şi-au petrecut numeroase veri.

Potrivit OkDiario, tânăra a achiziţionat proprietatea în august 2025, după ce a negociat cu foştii proprietari, care încercau de mai mulţi ani să găsească un cumpărător. Deşi preţul a fost unul redus, starea avansată de degradare a imobilului a transformat renovarea într-un proiect costisitor.

Cum a reuşit tânăra să cumpere o casă cu doar 9.000 de euro

Locuinţa achiziţionată de Irene are două etaje şi o curte şi a stat închisă mai bine de 30 de ani. Nu este casa în care locuise bunica sa, Tere, în prezent decedată, ci o altă proprietate din aceeaşi localitate, de care familia tinerei era puternic ataşată.

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Foştii proprietari încercaseră să vândă imobilul timp de mai mulţi ani şi refuzaseră alte oferte. Starea locuinţei i-a oferit însă tinerei un argument important în negocierea preţului.

"Avea nevoie de o renovare amplă, iar acest lucru m-a ajutat să negociez preţul", a explicat Irene pentru La Vanguardia.

În acelaşi sat exista o altă casă scoasă la vânzare pentru o sumă asemănătoare, dar aflată într-o stare mult mai bună. Irene a folosit această comparaţie pentru a-şi susţine oferta.

Iniţial, tânăra a propus 5.000 de euro, însă negocierile s-au încheiat la 9.000 de euro. Suma i-a permis să cumpere proprietatea fără să contracteze un credit ipotecar.

Preţul redus reflectă situaţia din Serranía de Cuenca, una dintre regiunile Spaniei puternic afectate de depopulare. În localităţile cu puţini locuitori, cererea pentru proprietăţi imobiliare este foarte scăzută, iar casele deteriorate, care nu pot fi locuite imediat, au o valoare de piaţă redusă.

Pentru Irene, un alt aspect important a fost existenţa conexiunii la internet prin fibră optică. Tânăra lucrează de la distanţă, iar această facilitate a avut un rol decisiv în alegerea proprietăţii.

Acoperişul casei a costat aproape 12.000 de euro, mai mult decât întreaga locuinţă

Prima lucrare importantă, dar şi cea mai urgentă, a fost refacerea acoperişului. Construit dintr-o structură de trestie şi ţiglă, acesta avea numeroase găuri prin care pătrundea apa de ploaie, iar umezeala ameninţa restul construcţiei.

Reabilitarea a costat aproape 12.000 de euro, cu aproximativ 3.000 de euro mai mult decât suma plătită pentru achiziţionarea casei.

Costurile ridicate sunt explicate de complexitatea lucrărilor. În cazul unui acoperiş atât de deteriorat, simpla înlocuire a câtorva ţigle nu este suficientă.

Muncitorii trebuie să demonteze vechea structură, să îndepărteze materialele rezultate, să monteze grinzi noi şi să adauge straturi de izolaţie termică şi hidroizolaţie. Aceste intervenţii sunt necesare într-o regiune în care temperaturile scăzute, îngheţul şi ninsorile sunt obişnuite în fiecare iarnă.

La cheltuielile pentru materiale şi manoperă se adaugă costurile schelelor, ale asigurărilor necesare lucrului la înălţime şi ale transportului materialelor grele până în localitatea montană.

Lipsa muncitorilor din regiune îngreunează renovarea casei

O altă dificultate întâmpinată de tânără este numărul redus al muncitorilor calificaţi disponibili în zonă.

În localităţile din apropiere au rămas puţini specialişti, iar mulţi dintre aceştia au liste lungi de aşteptare. Alţii refuză lucrări noi deoarece nu pot face faţă cererii.

Din acest motiv, Irene a fost nevoită să adapteze calendarul renovării în funcţie de disponibilitatea echipelor de muncitori. Totodată, a avut posibilităţi limitate de a compara ofertele de preţ pentru lucrările necesare.

Cum arată casa cumpărată cu 9.000 de euro

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, Irene s-a ocupat de curăţarea locuinţei. A îndepărtat frunzele, praful şi resturile acumulate de-a lungul anilor, pentru a putea evalua mai bine starea încăperilor şi pentru a decide ce elemente puteau fi păstrate.

Ulterior, lucrările complexe au fost preluate de specialişti, în timp ce tânăra s-a ocupat personal de activităţile mai simple. Cu ajutorul familiei şi al prietenilor, aceasta şlefuieşte pereţii, vopseşte scările şi încearcă să readucă la viaţă grădina.

Până în prezent, casa a primit un acoperiş nou, iar scările de la parter au fost înlocuite.

Pe lista lucrărilor viitoare se află instalaţia electrică, înlocuirea uşii principale şi schimbarea unei ferestre deteriorate de la etaj. Irene a obţinut deja estimări de cost pentru aceste intervenţii, însă întregul proces de renovare se va întinde pe parcursul mai multor ani.

Tânăra documentează pe Instagram fiecare etapă a lucrărilor

Irene a decis să împărtăşească experienţa renovării şi pe reţelele sociale. Pe contul său de Instagram, @irenevilaurra, postează videoclipuri în care prezintă evoluţia lucrărilor şi dificultăţile întâmpinate.

Materialele surprind atât progresele realizate, cât şi problemele apărute pe parcurs. Printre incidentele documentate se numără şi un episod în care vântul puternic a smuls ţigle montate recent pe acoperiş.

Astfel, proiectul început prin achiziţionarea unei case de 9.000 de euro continuă cu o renovare de durată, ale cărei costuri au depăşit deja preţul iniţial al proprietăţii.