De la promovarea reducerilor din magazine, trecem la cea a talentului înnăscut. Într-un sat din Dolj, o casă ţărănească a devenit locul în care arta nu se rezumă doar la simple tablouri expuse pe pereţi, ci la un spaţiu în care pictorii au libertatea să vină cu idei noi pe care să le transforme în proiecte care ies din tiparele obişnuite. Creaţiile transmit mesaje dincolo de ceea ce observăm la prima vedere pentru că fiecare lucrare are propria poveste. Aici, natura nu este un simplu decor, ci face parte din inspiraţia pentru opere.

Departe de agitaţia oraşului, într-un sat din Dolj, o casă ţărănească a primit o nouă şansă. Nu e o locuinţă obişnuită, ci un spaţiu dedicat artei contemporane în care artiştii vin să creeze, să experimenteze şi să expună lucrări. Conceptul de artă la sat nu se rezumă doar la tablouri expuse pe pereţi, ci la libertatea experimentului.

"Se face în mod deosebit artă la sat, se face artă de calitate şi la DâlgArt este o artă de mare calitate şi de aceea sper să vină cât mai multă lume şi să înţeleagă ce se întâmplă că nu este doar un fenomen, sunt proiecte foarte bine gândite curatoriate", explică Laura Semenov, artist.

Fiecare lucrare are propria poveste

De la lucrări experimentale vizuale, până la creații care transmit mesaje dincolo de ceea ce vedem la prima privire.

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"Fiecare poster este design ca să comunice ceva, o mică parte şi o mică esenţă a proiectului şi a expoziţiei. Provocarea vine mai mult de la mine că e provocare cum să se alcătuiască proiectele, pe cine invit, cum organizez, asta a fost provocarea şi tot timpul îmi pun întrebări ca orice artist sau ca orice curator cum va răspunde publicul la asta", menţionează Valentin Boiangiu, artist.

"Când cos şi fac intervenţiile astea cusute caut tridimensionalul, dar nu vreau să te ia de ochi că e tridimensional, vreau să fie o asimilare a culorii, cam asta e ideea", explică Laura Semenov, artist.

Ce spun vizitatorii despre creaţiile artiştilor

Iar vizitatorii văd cu ochi buni ideea conceptului care îi trimite cu gândul la poveştile copilăriei.

"E întoarcerea la origini, vacanţele de vară mi le petreceam la bunici şi atunci este o întoarcere în copilărie şi atunci acest lucru într-adevăr îmi produce o emoţie şi o bucurie şi mă încarcă cu o energie pozitivă. Chiar dacă nu este neapărat o idee unică sau primul om care face lucrul ăsta e totuşi un curaj mare să faci asta la noi în anii în care el a început, iar tot timpul tău liber să se ducă într-un proiect", spun oamenii.

Colecţia de artă DâlgArt poate fi vizitată în weekend, dar şi în timpul expoziţiilor şi evenimentelor organizate.