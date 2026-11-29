Lilia și Diogo renovează o casă veche dintr-un sat portughez. Dar, mai presus de toate, își îndeplinesc visul de a avea o viață mai aproape de natură. Amândoi au povestit mai multe despre această schimbare și despre decizia de a părăsi aglomerația orașului pentru pustietate.

Au renunțat la viața din Lisabona și s-au mutat într-un sat izolvat: "Nu putem comanda mâncare" - Arhiva personală

Lilia Moreira Santos, în vârstă de 31 de ani, este originară din Minho, a crescut într-un sat mic din nordul țării și lucrează ca asistentă medicală din 2018. Diogo Coelho, în vârstă de 26 de ani, este originar din Ribatejo și împărtășește cu iubita lui pasiunea pentru natură și viața la țară. Cei doi s-au cunoscut în 2023 și și-au dat seama rapid că viitorul pe care și-l imaginau împreună nu presupunea să locuiască în continuare în Lisabona.

Costul vieții, ritmul alert al orașului și dorința de a-și construi o viață diferită au contribuit la această decizie.

„Am fost foarte fericită în Lisabona, mai ales pe la 20 și ceva de ani. Era minunat să am totul la îndemână, să pot merge la festivaluri, concerte, la cumpărături sau pur și simplu să decid să ies în oraș fără prea multe planuri. Dar, între timp, lucrurile care mă entuziasmau au început să nu mai fie neapărat cele care îmi aduceau confort și fericire”, ne povestește Lilia, pentru Versa.

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Schimbarea s-a produs treptat, până când a apărut o oportunitate neașteptată: restaurarea vechii case a bunicului patern al lui Diogo, situată în Malaqueijo, un sat mic din municipiul Rio Maior.

O casă de familie care prinde din nou viață

Timp de câteva luni, în 2025, cuplul a căutat o casă pe care să o cumpere și să o renoveze sau chiar un teren pe care să construiască de la zero. Niciuna dintre variante nu părea să îndeplinească toate condițiile, până când tatăl lui Diogo le-a propus să preia proprietatea familiei.

„Și, dintr-odată, totul părea să aibă sens”, își amintește Lilia.

Oportunitatea le-a permis să își îndeplinească dorința de a locui la țară și, în același timp, să păstreze o moștenire de familie. Proprietatea include fosta locuință a bunicului lui Diogo și mai multe clădiri care erau folosite pentru adăpostirea animalelor.

„Într-o țară în care există atât de multe case degradate și abandonate, ne bucură foarte mult să știm că noi contribuim la salvarea uneia dintre ele. Într-un fel, simțim și că aducem o mică contribuție la recuperarea patrimoniului rural”, explică el. Procesul de mutare nu este încă finalizat. Din cauza unor probleme birocratice legate de proprietate, lucrările de construcție a viitoarei lor locuințe așteaptă încă aprobarea autorităților. Deocamdată, Lilia și Diogo își împart săptămâna între Lisabona și Malaqueijo.

Peste 500 de plante și numeroase proiecte

Deși nu locuiesc încă permanent în sat, cei doi au început deja să transforme proprietatea. Iar primele lor achiziții au fost destul de diferite de ceea ce te-ai aștepta să cumpere cineva care se pregătește să se mute.

„Interesant este că primele noastre achiziții pentru acest proiect nu au fost materiale de construcții, mobilier sau electrocasnice, ci copaci și plante. De când am decis să păstrăm proprietatea, am plantat deja peste 500 de plante”, dezvăluie Lilia.

Cuplul a amenajat o livadă, grădini cu plante mediteraneene și un spațiu verde care are deja aproximativ 400 de plante. De asemenea, au restaurat o clădire, pe care au transformat-o într-un coteț pentru găini și într-o mică anexă pentru grădina de legume, cu spații de depozitare, de uscare a plantelor și de preparare a ceaiurilor. Proprietatea include și o livadă de măslini, cu aproximativ 40 de copaci, de unde au obținut recent prima lor recoltă de măsline.

„Deși măslinii nu au fost îngrijiți corespunzător în ultimii ani, am reușit să culegem o cantitate destul de bună de măsline. Și m-am aventurat să culeg măsline pentru prima dată. Încă așteptăm să fie gata pentru degustare, așa că sper să iasă bine”, spune el.

Independența alimentară este un alt obiectiv al cuplului

Deși nu intenționează să producă absolut tot ceea ce consumă, și-ar dori să depindă mai puțin de cumpărături și să participe mai activ la producerea propriei hrane.

„Ne place ideea de a ști de unde provine mâncarea pe care o consumăm”, adaugă el.

Mutarea la țară nu înseamnă că cei doi vor renunța la profesiile lor. Amândoi continuă să lucreze la Spitalul Santa Maria din Lisabona, dar iau în calcul un transfer la Spitalul din Santarém, care se află mai aproape de proprietatea lor.

Până atunci, își organizează turele și fac schimburi cu colegii pentru a putea petrece mai mult timp în sat.

„Nu vrem să renunțăm la profesiile noastre. Ne place ceea ce facem și vrem să continuăm să lucrăm în acest domeniu. Căutăm doar o modalitate de a împăca viața profesională cu stilul de viață pe care ni-l dorim”, explică Lilia.

Viața la țară presupune și anumite adaptări. Cumpărăturile nu mai pot fi livrate la ușă, iar până și comandarea unei mese necesită o organizare diferită.

„Va trebui să învățăm să ne planificăm mai bine cumpărăturile săptămânale. Și nu există Uber Eats!”, glumește ea.

Cu toate acestea, avantajele par să cântărească mai mult decât micile inconveniente. Spațiul în aer liber, contactul cu natura și posibilitatea de a le oferi viitorilor copii un mediu diferit sunt câteva dintre motivele care au contat în luarea deciziei.

Un atelier și o fermă deschisă comunității

Planurile pentru Malaqueijo nu se opresc la restaurarea locuinței. Una dintre clădirile existente ar putea fi transformată într-un atelier de ceramică și pictură, două activități creative de care Lília este deosebit de pasionată.

„Mi-ar plăcea să am un spațiu în care să pot, în sfârșit, să explorez aceste activități cu mai multă libertate”, mărturisește ea.

Dar există și dorința de a împărți proprietatea cu alți oameni. Cuplul ar vrea să organizeze ateliere și să ofere experiențe persoanelor care locuiesc la oraș și își doresc să fie mai aproape de natură.

„Ne-ar plăcea foarte mult să putem primi oameni în Malaqueijo, chiar și numai pentru o zi, pentru a le oferi ocazia să se deconecteze puțin de ritmul alert al orașului, să se bucure de grădinile noastre, de natură și de spațiile pe care le amenajăm”, povestește ea.