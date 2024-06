Larisa Iordache, despre depășirea limitelor la Splash! Vedete la apă: „Mi-am dorit să-mi arăt mie, încă o dată, că sunt capabilă să fac lucruri de care îmi e teamă!“

„Am acceptat provocarea Splash! Vedete la apă instant, cu brațele deschise, pentru că mi-am dorit să-mi arăt mie, încă o dată, că sunt capabilă să fac lucruri de care îmi este teamă, pentru că, da, există frica de înălțime. Totodată, mi-am dorit să fiu cea mai bună în momentul în care fac săritura, iar oportunitatea de a fi în emisiune m-a ajutat să am mult mai multă încredere în mine și să realizez faptul că, dacă îmi propun ceva, reușesc!“, a declarat Larisa Iordache, care nu a lipsit de la niciun antrenament: ,,Am fost prezentă la fiecare antrenament și foarte focusată pe ceea ce am de făcut, astfel încât să mă asigur că voi sări perfect”.

În seara competiției, Larisa Iordache a primit încurajări de la Octavian Bellu, care i-a transmis: ,,Ai toate calitățile necesare pentru a învinge și am mare încredere că vei reuși să efectuezi sărituri grele!”, dar și de la Nadia Comăneci: ,,Baftă multă în această nouă încercare și îți doresc să faci o săritură de nota 10!” De la canapea, nu au lipsit cei mai apropiați prieteni ai Larisei, care i-au oferit toată susținerea și nici soțul ei, Cristian, care a emoționat-o pe fosta gimnastă: ,,Cu siguranță vei face un salt spectaculos, din toate punctele de vedere! Eu și întreaga țară ne mândrim cu tine!”.

,,De-a lungul anilor, am trăit diferite senzații și emoții, care mai de care mai puternice, iar participarea la Splash! Vedete la apă m-a ajutat să simt, din nou, adrenalina de care am fost dependentă de-a lungul anilor”, a completat Larisa.

Articolul continuă după reclamă

Ce săritură a executat campioana și de la ce înălțime, telespectatorii vor putea descoperi urmărind cel mai nou sezon Splash! Vedete la apă, ce va avea premiera sâmbătă, 29 iunie, de la 20:00, la Antena 1.

Răzvan Fodor, Ramona Olaru și Anamaria Ionescu sunt cele trei gazde ale celui mai curajos show al verii, în vreme ce Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin şi Cosmin Natanticu sunt cei care, de la masa juriului, vor nota prestațiile, dar și evoluția participanților, din prima zi de antrenament și până în momentul săriturilor.

Noul sezon Splash! Vedete la apă dă startul distracției începând cu 29 iunie, de la ora 20.00, în fiecare sâmbătă și duminică, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aveţi condiţii la locul de muncă pe timp de caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰