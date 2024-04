Vezi și

În localitatea Tomşanca din judeţul Argeş este vremea recoltei. Oana este asistent medical, iar Mihai este inginer. Lucrau în Germania când au tot auzit de români care veneau în patria sparanghelului la muncă. S-au gândit să încerce să cultive planta si acasă.

S-au întors acasă

Oana Vişan, legumicultor: Am început să căutăm pe internet şi am găsit pe cineva care producea material săditor undeva la Iaşi şi am zis să încercăm. Ne-am luat concedii, am plecat în România şi am plantat primele coroane de sparanghel

Mihai David, legumicultor: Spre surprinderea mea, foarte căutat. Este pe un trend ascendent, oamenii se preocupă din ce în ce mai mult de sănătatea lor, de diete.

Acum cultivă planta pe 4 mii de metri pătraţi. Producţia la această suprafaţă este de circa 400 de kilograme pe an. Cum cererea din partea clienţilor e în creştere, se gândesc să se extindă. Dar deşi s-a adaptat în condiţiile climatice de la noi, planta e totusi pretenţioasă.

Leguma care se poate vinde şi cu 100 de lei kilogramul

Legumiculor: Anul acesta nu recoltăm nimic din aceste coroane. Abia la anul avem voie să recoltăm o lună din ce o să crească aici şi peste doi ani vom recolta două luni. Planta va fi suficient de puternică încât să ne dea producţie timp de două luni. Cu cât timpul trece, cu atât planta va da mai multe tije de la an la an.

Din câmp, sparanghelul este ambalat si pregatit pentru comenzi.

Alin Stan, reporter Observator: După ce este cules, sparanghelul este impachetat, iar de aici pleacă către mai multe restaurante din România.

O legătură de sparanghel costă între 25-30 de lei, iar kilogramul poate ajunge uneori şi la 100 de lei. Nutriţioniştii spun că sparanghelul are proprietati antiinflamatorii si antioxidante, iar bucătarii ne asigură că se găteşte foarte uşor şi acasă.

Alex Ilinca, bucătar: Îl curăţăm foare puţin pentru că vrem să păstrăm cât mai mult din coajă că are foarte multe proprietăţi. Călim acest usturoi în cămaşa lui ca să nu ne rămână gustul pregnant de usturoi punem sparanghelul în tigaie. După ce s-a rumenit foarte puţin putem adăuga un stoc de legume, putem adăuga apă, vin, ce dorim noi.

România cultivă sparanghel pe 170 de hectare de teren, potrvit datelor de la INS şi imporă anual 600 de tone, mare parte din Germania.

