După doi ani în care scumpirile le-au tăiat veniturile, seniorii ar putea primi pensii mai mari. Guvernul Niculescu anunță că indexarea ar putea fi reluată anul viitor. Există, însă, două mari necunoscute: cu cât se vor majora şi de unde va lua noul Cabinet miliardele de lei necesare. Oricum, statul va înapoi, prin taxe, o parte din majorare.

Pentru aproape cinci milioane de pensionari, vestea unei majorări vine după doi ani în care prețurile au luat-o înaintea pensiilor. Pentru aproape cinci milioane de pensionari, vestea unei majorări vine după doi ani în care prețurile au luat-o înaintea pensiilor.

"Eu zic că e bine dacă ne mai mărește pensiile, că așa și așa sunt foarte mici. S-a scumpit mâncarea, s-au scumpit toate. Nu știu cum mai ne descurcăm noi, pensionarii. E o viață foarte grea", spune un pensionar.

Dacă majorarea s-ar face în funcţie de inflaţie, pensiile ar urma să fie cu 7% mai mari. La o pensie de 3.000 de lei, o majorare ipotetică de 7% ar însemna 210 lei în plus. Dar pensionarul nu ar primi toți banii. Statul ar reține 21 de lei pentru sănătate și aproape 19 lei impozit. Așadar, creșterea reală ar fi de doar 170 de lei.

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Totuşi, varianta prudentă, cum o numeşte viitorul Cabinet, vorbeşte despre o mărire de numai cinci procente.

"Dacă nu se fac niște ajustări legate de suma neimpozabilă de contribuțiile de sănătate cu care se percepe, este posibil că recuperarea pierderii de putere de cumpărare să nu se producă sau să fie foarte nesemnificativă", spune Emilian Duca, analist financiar.

Noul Guvern trebuie să calculeze acum de câţi bani are nevoie pentru majorarea pensiilor şi de unde îi va lua.

"Pensionarii din România trebuie să știe că o indexarea pensiilor va exista de la începutul anului viitor. Discuțiile despre buget vor fi avute imediat după instalarea noului guvern", spune Florin Manole, ministrul propus al Muncii.

Sistemul de pensii pune deja o presiune uriașă pe buget, iar statul trebuie, în același timp, să reducă deficitul.

"În mod cert, orice majorare de pensii și salarii în sectorul bugetar te duce la o creștere a inflației în România pentru că încă nu am ajuns în situația în care să echilibrăm bugetul de stat", spune Emilian Duca, analist financiar.

Statul plătește anual peste 156 de miliarde de lei pentru pensii. O indexare cu 7% ar însemna un efort suplimentar de peste 10 miliarde de lei.