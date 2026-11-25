Cea mai mare pensie din sistemul public de pensii din România este de aproximativ 120.000 de lei pe lună şi este stabilită pe bază de contributivitate, iar cea mai mare pensie de serviciu era, luna trecută, de 67.000 de lei, încasată de un fost magistrat, a declarat preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Vasilica Robu, la Congresul Naţional de Îmbătrânire Activă.

"Dacă facem o analiză asupra datelor pe care le avem şi asupra pensiilor pe care le plătim, cea mai mare pensie în sistemul public de pensii este o pensie pe contributivitate, e undeva la 120.000 de lei şi este pe contributivitate, dar şi contribuţiile persoanei respective au fost foarte mari la sistemul de pensii.

De-aia spun tot timpul: aveţi grijă când vă angajaţi ce salarii solicitaţi, pentru că orice venit influenţează cuantumul pensiei. Contribuţii mari, pensii mari. Contribuţii mici, pensii mici", a afirmat Robu.

Cea mai mare pensie de serviciu: 67.000 lei

În ceea ce priveşte cea mai mare pensie de serviciu, şefa CNPP a precizat că aceasta se situa, conform raportărilor de luna trecută, la 67.000 de lei.

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"Luna trecută conform raportărilor era la 67.000 lei. E o pensie stabilită conform unei legislaţii speciale, e o pensie de serviciu şi ştim cu toţii că au alt mod de calcul, că aşa a prevăzut legea respectivă", a explicat aceasta.

Totodată, preşedintele CNPP a susţinut că pensiile vor fi majorate anul viitor, însă procentul de creştere urmează să fie stabilit, ţinând cont şi de sustenabilitatea acestei măsuri.

"Cu siguranţă vor fi majorate. Aşteptăm procentul şi fiind instituţie de aplicare, suntem pregătiţi pentru punerea în aplicare a procentului de majorare şi ca dumneavoastră, începând cu 1 ianuarie, să beneficiaţi de această creştere", a spus Valentina Vasilica Robu.

Ce se întâmplă cu pensiile din 2027

Întrebată dacă procentul de indexare va fi cel prevăzut de lege pentru anul 2027, aceasta a arătat că sunt efectuate analize împreună cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

"Conform articolului din legea 84, formula de calcul relatează un anumit procent, dar tot în lege, tot în articol, avem precizarea că orice majorare se face cu sustenabilitate. Adică trebuie să ţinem cont şi dacă este sustenabilă această majorare. Şi aceste analize se fac împreună cu colegii de la Ministerul de Finanţe", a menţionat preşedintele CNPP.

Referitor la perspectiva creşterii vârstei de pensionare, Robu a precizat că aceasta nu va fi majorată peste nivelul de 65 de ani până în 2035.

"Până în 2035, sub nicio formă nu va creşte (vârsta de pensionare, n.r.), şi după avem un articol în lege care vine cu un mecanism de calcul şi care nu trebuie să sperie, pentru că suntem în grafic şi vârsta nu va creşte", a susţinut şefa Casei Naţionale de Pensii Publice.