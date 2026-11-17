Norvegienii care acum sunt în jurul vârstei de 30 de ani vor trebui probabil să aştepte până la 70 de ani pentru a se pensiona în condiţii comparabile cu cele din prezent, potrivit unui proiect prezentat marţi de guvern pentru a adapta sistemul de pensii la creşterea speranţei de viaţă.

În prezent, norvegienii au dreptul necondiţionat la o pensie de bătrâneţe începând cu vârsta de 67 de ani. Majoritatea pot începe să o primească de la 62 de ani dacă au acumulat suficiente drepturi, cu o pensie anuală mai mică.

"Trăim mai mult"

Guvernul laburist propune acum să înlocuiască aceste praguri cu o vârstă "normalizată", despre care se spune că va creşte de-a lungul generaţiilor. Pentru fiecare generaţie, această vârstă normalizată ar creşte cu două treimi din progresul speranţei de viaţă, adică aproximativ un an pe decadă, conform proiecţiilor actuale.

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Astfel, persoanele născute la sfârşitul anilor 1990 ar putea să înceapă să îşi primească pensia în jur de 65 de ani, în timp ce vârsta de referinţă ar ajunge la aproximativ 70 de ani. "Trăim mai mult şi majoritatea dintre noi rămânem sănătoşi mai mult timp", a declarat ministrul muncii şi incluziunii Kjersti Stenseng, citată într-un comunicat.

"Trebuie, aşadar, să lucrăm puţin mai mult dacă vrem ca sistemul de pensii să rămână viabil pentru copiii şi nepoţii noştri", a adăugat ea.

Norvegia are un sistem de pensii mixt

Pensia publică funcţionează pe bază de repartizare, completată de regimuri profesionale bazate pe capitalizare. Proiectul prevede, în paralel, ajustări pentru persoanele care au avut cariere îndelungate şi nu pot să îşi continue activitatea, precum şi îmbunătăţiri pentru persoanele cu dizabilităţi.

Reforma pune în aplicare un compromis larg încheiat în Parlament în 2024 între şapte partide, de dreapta şi de stânga, pentru a asigura viabilitatea sistemului de pensii în faţa îmbătrânirii populaţiei. Ridicarea pragului de pensionare propus are loc într-una dintre cele mai bogate ţări din lume.

Fondul său suveran, cel mai mare din lume, cu aproximativ 21.560 de miliarde de coroane (2.005 miliarde de euro) în active, alimentează finanţele publice, dar nu constituie în mod propriu un fond de pensii.

Proiectul este în prezent supus consultării, iar guvernul intenţionează să prezinte un text de lege în parlament în primăvara anului viitor, cu o intrare în vigoare prevăzută pentru 2029.