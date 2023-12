Vezi și

Mădălina Chiţac, reporter Observator: "Astăzi primim date cu privire la inflaţie. Vom afla ce scumpiri am avut în luna noiembrie a acestui an. Se aşteaptă analişti economici ca inflaţia să fie în scădere, iar surse guvernamentale spun că pe noiembrie vom avea o inflaţie de sub 7%. Asta în contextul în care, în octombrie, inflația a fost de 8,1%. În octombrie, de astfel, alimentele s-au scumpit în medie cu 9%, astfel, noi la raft an văzut creşteri de preţuri mult mai mari, de până la 20%. De astfel, analiştii din industria alimentară spun faptul că masa de Crăciun din acest an va fi mult mai scumpă, faţă de cea de anul trecut. Vom avea parte de creşteri de preţuri, cu cel puţin 20 de procente. Pe final de an, se aşteaptă BNR la o creştere a inflaţiei de 7,5% şi este foarte posibil ca inflația să crească din nou, la început de 2024. Asta pe fondul pachetului de taxe şi impozite, care a fost adoptată de către Executiv. Abia la final de 2024 vom putea avea o inflaţie de sub 5%."

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!