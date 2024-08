Vorbim bineînţeles de maşinile electrice, despre care aflăm că nU mai sunt cool! De ce spun acest lucru?! Pentru prima dată numărul acestui tip de autovehicule nu doar că nu s-a dublat de la an la an, aşa cum a fost de multe ori cazul din momentul în care a apărut această tehnologie dar, în 2024 am avut un recul major!

Motivul unui recul dramatic

Vorbim de o scădere de 17% în totalul lor, mild-hibrid, Hibrid sau full electric dar încă păstrează o cotă serioasă de piaţă. Un sfert din maşinile vândute anul acesta sunt de aceste tipuri. Lovitura majoră vine de pe segmentul full electricelor cu o scădere de-a dreptul dramatică - 68%! Acest tip de autovehicule reprezintă acum putin sub 5% din vânzări! Vă reamintesc, de la 15% in 2023!

Cu siguranţă injumătăţirea valorii tichetelor Rabla Plus şi întârzierea dezvoltării infrastrucurii de staţii de încărcare au fost factori determinanţi pentru acest fenomen. Cert e că aproape 80% din banii din programul amintit, destinaţi persoanelor fizice au rămas necheltuiţi, conform celui mai mare producător local de maşini. La nivel european lucrurile sunt împărţite. Cea mai de succes piaţă de acest fel rămâne Norvegia! 92% din maşinile vândute aici sunt electrice, record atins în primele 7 luni ale acestui an! Astfel, maşinile cu combustie internă au rămas cu doar 8% din piaţă.

