Meseria pentru care tinerii sunt plătiţi să stea pe TikTok. Se câştigă și 10.000 de euro pe lună

Un tânăr de 22 de ani, care locuiește în Londra, este "clipper" de profesie. Mai exact, este plătit de clienți pentru a crea videoclipuri scurte, în format vertical, destinate rețelelor sociale, în speranța că acestea vor deveni virale.

"Cu cât un videoclip are mai multe vizualizări, cu atât câștig mai mulți bani”, spune el.

De regulă, procesul începe cu un videoclip mai lung, pus la dispoziție de client. Acesta poate fi un brand de îmbrăcăminte, o casă de discuri, un studio de film, un realizator de podcast sau un influencer.

Ce trebuie să faci pe reţelele sociale

Persoana care se ocupă de editare urmărește materialul integral, apoi selectează cele mai interesante momente și le transformă în videoclipuri de 30 până la 60 de secunde, pe care le publică pe Instagram, YouTube, TikTok sau alte platforme.

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Ideea din spatele acestei activități este că tinerii care creează aceste videoclipuri, de obicei cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, înțeleg mai bine ce tip de conținut atrage publicul din aceeași categorie de vârstă și pot obține astfel cât mai multe vizualizări, potrivit BBC.

Cei care practică această meserie pot câștiga până la 3 dolari (2,30 lire sterline) pentru fiecare 1.000 de vizualizări cumulate pe diferite platforme. Prin urmare, dacă un videoclip devine viral, câștigurile pot fi considerabile.

Tânărul, Eknoor Singh, povestește că a descoperit potențialul acestei activități anul trecut, când a câștigat 300 de dolari după ce a publicat pe Instagram un videoclip scurt cu artista Dua Lipa.

"Mi-am spus ok, sunt foarte mulți bani pentru simplul fapt că am publicat un videoclip. Mi-am dat imediat seama cât de profitabilă ar putea fi această activitate". În prezent, tânărul susține că obține venituri de "cel puțin 10.000 de lire sterline pe lună".

El explică faptul că încearcă să identifice secvențe amuzante, ușor de urmărit și capabile să capteze atenția publicului. Un exemplu este un videoclip pe care l-a realizat în luna mai a anului trecut, în care a surprins reacția cântăreței Sabrina Carpenter după ce cineva a călcat pe trena rochiei sale la Met Gala, eveniment organizat la New York. Singh nu a dezvăluit cine a fost clientul pentru care a realizat materialul.

Potrivit pentru cei care nu vor un loc de muncă obişnuit

Pentru Ethan Weems, un tânăr de 24 de ani din Wichita, statul american Kansas, realizarea de videoclipuri scurte reprezintă o sursă suplimentară de venit, pe lângă celelalte proiecte de producție video la care lucrează. El spune că obține "cel puțin 1.000 de dolari pe lună" din această activitate.

Weems creează videoclipuri scurte pentru YouTuberul și realizatorul de podcasturi Caleb Hammer, cunoscut în special pentru emisiunea "Financial Audit", în care analizează situația financiară personală a invitaților săi.

Tânărul spune că această activitate îi permite să lucreze de acasă și să petreacă mai mult timp cu soția și fiul său în vârstă de un an.

"Nu îmi doresc un loc de muncă obișnuit, cu program de la nouă la cinci, pentru care să trebuiască să merg zilnic la birou", explică el.

Cu toate acestea, deși unii dintre cei care realizează videoclipuri scurte reușesc să câștige sume importante, consultanta în social media Lia Haberman avertizează că numărul lor este foarte mic.

Ce riscuri implică acest job

"Situația este asemănătoare cu cea din întreaga industrie a creatorilor de conținut. Marea majoritate câștigă foarte puțin sau chiar nimic", spune ea.

La rândul său, Devin Nash, analist al industriei de streaming, atrage atenția că este ușor să subestimezi timpul necesar pentru a avea succes în acest domeniu.

El explică faptul că persoanele care obțin rezultate bune trebuie să urmărească ore întregi de conținut și să fie permanent conectate la tendințele din mediul online.

Există mai multe site-uri intermediare care îi pun în legătură pe cei care realizează videoclipuri scurte cu potențialii clienți și unde sunt publicate ofertele de colaborare.

Acestea includ atât secțiuni dedicate de pe platforme precum Reddit și Discord, cât și site-uri specializate, precum Clipping Culture, Vyro, Whop și Kick.

Platformele specializate percep comisioane de la companiile care solicită astfel de servicii. Clipping Culture, de exemplu, afișează printre clienții săi nume precum Capitol Records, Universal Music Group și HBO Max.

Pentru astfel de companii, colaborarea cu un adolescent sau cu un tânăr de aproximativ 20 de ani, care lucrează de acasă, este mult mai ieftină decât publicitatea tradițională pe rețelele sociale. În plus, această strategie poate fi chiar mai eficientă în ceea ce privește atragerea publicului.