Doi tineri au închiriat un apartament în Alba Iulia prin platforma Booking şi au furat toate bunurile din locuinţă. Drept mulţumire, i-au lăsat proprietarului un buchet de trandafiri.

Buchetul de flori lăsat de tineri după furt - ziarulunirea.ro

Proprietarul a descoperit că cele două persoane, doi tineri, un bărbat și o femeie, cărora le-a fost încredințat apartamentul, au furat tot ceea ce au putut. Proprietarul apartamentului a povestit întâmplarea pentru ziarulunirea.ro.

"Au rezervat pentru două zile și au furat cât pentru o viață", a spus acesta. El a continuat prin a enumera lucrurile care au fost făcute nevăzute din apartament: un televizor, un aparat de cafea, prosoape, linguri, oale, șampon, printre altele.

"Tot ce au prins la mână au luat", a mai explicat bărbatul.

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Hoții au lăsat un buchet de flori pe pat drept mulțumire

Înainte de a pleca, cei doi tineri au lăsat un buchet de flori pe pat, drept "mulțumire" pentru proprietar, după ce au luat mai multe obiecte din apartament. Acesta a sesizat imediat Poliția și a depus o plângere.

Incidentul readuce în atenție riscurile la care se expun proprietarii care își închiriază locuințele în regim hotelier.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor fi identificați și vor putea explica polițiștilor gestul neobișnuit.