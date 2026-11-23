Deşi au crescut cu telefonul în mână şi au 18, 19 ani, tinerii nu pot suna să îşi facă singuri o programare sau să ceară informaţii şi apelează la părinţi. Psihologii îi numesc "generaţia mută" pentru că nu obișnuiesc să vorbească la telefon, ci se limitează să comunice prin mesaje scrise. Îi încurajează, însă. Acest timp de comportament poate fi corectat prin exerciții.

"Nu prea îmi place să vorbesc la telefon, să discut. Prefer mai mult mesajele. Aş putea să mă încurc, să greșesc și mi-e frică", spune Sara, tânără.

Sara, studentă de 19 ani la Administrarea Afacerilor, recunoaşte, se teme de conversaţii telefonice mai ales cu necunoscuţi. Preferă să facă programări în scris, după ce îşi pregăteşte şi verifică textul.

"Chiar recent mi-am făcut la salon și tot prin mesaje am făcut asta. Este mai confortabil pentru mine, nu am atâtea emoții precum am și acum. Înainte mi-am făcut un mesaj. M-am corectat să fie tot ok și în regulă", povesteşte Sara, tânără.

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Tinerii simt nelinişte când trebuie să vorbească la telefon

Colega ei, Andreea, simte aceeaşi nelinişte când trebuie să vorbească la telefon. A încercat, însă, să facă singură nişte programări.

Tânără: De curând am început să mi le fac singură.

Reporter: Cum a fost?

Tânără: Un pic mai complicat pentru că mama știa, când suna ea știa ce trebuie să spună, ce detalii o să-mi ceară. Eu nu prea știam. A trebuit să mă informez de dinainte şi să le scriu undeva să le știu pe de rost.

Scenariul se repetă cu mulţi tineri care s-au obişnuit să le rezolve alţii problemele.

"De obicei părinții în mare parte a timpului, dar câteodată trebuie să ne descurcăm și pe cont propriu și apelăm la acest lucru să scriem mesaje în loc să vorbim", spune o persoană.

Psihologii cred că situaţia se rezolvă simplu, dar tot cu ajutorul părinţilor.

"Să pună telefonul deoparte și să îi atragă în cât mai multe conversații și să exerseze cu ei acasă, le pot crea contexte. De exemplu, hai să comandăm ceva de mâncare în seara asta. De unde vrei să comandă? Tu suni și tu dai comanda. Să-l încurajezi să dea el comanda. Să nu îi rușineze legat de faptul acesta. Nu-i judecăm, încercăm să-i susținem, să-i înțelegem", explică Irina Iacob, psiholog.

Adolescenţii şi tinerii până în 24 de ani petrec, în medie, cinci ore şi jumătate, zilnic, pe internet. Cei mai mulţi comunică în acest timp pe reţele sociale şi aplicaţii de mesagerie.