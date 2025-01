Supăraţi, zeci de pensionari din Arad vin zilnic la Casa de pensii, pentru a obține răspunsuri la situația disperată în care se află. Oamenii sunt revoltaţi că nu au primit pensiile majorate, deşi deciziile de recalculare au venit din toamnă.

Fără pensii mărite după recalculare

"Pensia a venit și în decembrie, și în ianuarie, exact aceeași ca în august. Am întrebat și mi-au zis să fac cereri. Pentru ce? Vin de cinci luni să văd ce se întâmplă". "Depusă din 6 septembrie, contestația de recalculare sau revizuire". "Nu am primit pensia recalculată. Decizia am primit-o pe 13 decembrie. Pensia e tot aia veche. Am venit să depun o cerere ca să văd buletinul de calcul al pensiei", se plâng pensionarii.

Pe holurile instituției sunt depozitate vrafuri de dosare pe care funcționarii trebuie să le verifice.

"Aceste cereri merg la arhivă, unde se întâlnesc cu dosarul pensionarului, iar apoi vin aici, pe coridor, unde colegii mei de la Serviciul de Stabilire vor stabili noul cuantum al pensiei, ținând cont de aceste adeverințe. Ulterior, dosarele se duc pe coridor, la Serviciul Plăți, pentru a fi plătite și oamenii să-și primească banii în cont", a declarat Mihaela Vasil, director Casa de Pensii Arad.

Angajații Casei de Pensii, care fac asta încă din vara anului trecut, spun că abia fac față situației.

"Venim, unii dintre noi, și mai devreme la serviciu, ca să putem face față tuturor dosarelor care ni s-au administrat. Trebuie să fim foarte atenți la toate datele pe care le introducem în aplicațiile informatice. Volumul de lucru este foarte mare, fiind multe recalculări", a declarat Ștefania Gherman, angajat.

"Avem și dosare care arată așa. Sunt cât un biblioraft. Acest dosar, în momentul în care i s-a făcut recalcularea, a trebuit verificată fiecare adeverință în parte: dacă a fost valorificată, dacă nu a fost valorificată, dacă este corect stabilit, ca să-i putem face o recalculare cât mai corectă", mai spune Mihaela Vasil, director Casa de Pensii Arad.

Angajații Casei de Pensii din Arad speră ca, până în luna martie, să finalizeze recalcularea tuturor pensiilor. Condiția este ca cei angajați pe perioadă determinată să nu fie trimiși acasă, din cauza bugetului de austeritate. Altfel, pensionarii vor mai avea de așteptat luni bune pentru noile pensii.

