Ministerul Energiei cere blocarea cumpărării E.ON de către grupul maghiar MVM. Legăturile pe care firma ungară le are cu Rusia

Într-un comunicat transmis miercuri, Ministerul Energiei a arătat că, în urma unei analize riguroase, a identificat multiple teme de analiză aprofundată privind impactul posibilei tranzacţii asupra securităţii naţionale a României. Astfel, principalele motive pentru sesizarea CEISD sunt legăturile companiei din Ungaria cu Federaţia Rusă, riscul cesiunii ulterioare a acţiunilor E.ON Energie România către entităţi non UE, riscuri asupra datelor companiei şi a datelor cu caracter personal ale peste 3 milioane de utilizatori dar şi probleme de transparenţă a cumpărătorului.

Legăturile firmei ungare cu Rusia

Referitor la legăturile cu Federaţia Rusă, Ministerul Energiei aminteşte că MVM Zrt. are relaţii comerciale extinse cu Gazprom şi Rosatom, companii ruseşti aflate sub sancţiuni internaţionale, prin care Ungaria îşi menţine o dependenţă ridicată de gazele naturale şi tehnologia nucleară din Rusia. "Au fost identificate elemente de "decisive influence, shadow control, influence by economic dependence şi effective control", atât în cadrul MVM Grup cât şi al societăţii prin intermediul căreia se intenţionează cumpărarea pachetului majoritar al E.ON Energie România", se arată în comunicatul citat.

Totodată, Ministerul Energiei susţine că, din analiza documentaţiei depuse de MVM, rezultă că structura contractuală şi clauzele aferente tranzacţiei generează o posibilitate de cesiune ulterioară a participaţiilor cumpărate de la E.ON Energie România către entităţi din afara Uniunii Europene sau către alte entităţi care nu figurează ca părţi iniţiale ale tranzacţiei. Astfel, Ministerul Energiei avertizează că această vulnerabilitate contractuală poate facilita transferul indirect al controlului către actori economici sau politici ce nu respectă rigorile şi standardele de conformitate impuse de legislaţia europeană în domeniul energetic şi transparenţă a tranzacţiilor.

Pe de altă parte, instituţia precizează că a fost identificată lipsa unor garanţii legale şi contractuale în protejarea datelor companiei E.ON Energie România şi ale datelor cu caracter personal ale peste 3 milioane de clienţi români. "S-au constatat declaraţiile incomplete şi provenienţa neclară a fondurilor MVM pentru această achiziţie, ridicând suspiciuni privind respectarea legislaţiei europene în materie de prevenire a spălării banilor şi a regulilor concurenţiale. Trebuie analizată şi valoarea propusă a tranzacţiei. Există date conform cărora raporturile comerciale ale MVM cu companii controlate de Federaţia Rusă au la bază prestarea unor bunuri şi servicii la tarife care generează o capitalizare indirectă a grupului MVM cu fonduri din afara Uniunii Europene", se mai arată în documentul citat.

În plus, ME sesizează conflictul cu strategiile energetice naţionale arătând că informaţiile din documentaţia MVM de a reduce consumul de gaze naturale contravin Strategiei Energetice a României şi Programului de Guvernare 2024-2028, care prioritizează extinderea accesului populaţiei la reţelele de gaz şi valorificarea resurselor interne.

De asemenea, autorităţile de la Bucureşti susţin că au fost analizate comparativ tranzacţii similare, cum este cazul achiziţiei producătorului de trenuri Talgo în Spania, care au fost respinse din cauza legăturilor MVM cu entităţi ruseşti şi a influenţei politice exercitate de Guvernul ungar. Acest exemplu relevă o practică documentată a utilizării unor achiziţii strategice pentru a consolida interesele geopolitice ale Rusiei în diverse state membre UE, subliniază comunicatul.

"România are obligaţia de a-şi proteja suveranitatea şi interesele strategice. Nu vom permite ca sectoarele critice, precum cel energetic, să devină vulnerabile în faţa unor jocuri geopolitice sau economice care nu respectă principiile noastre europene de concurenţă, transparenţă şi piaţă unică. Vom acţiona ferm şi neechivoc pentru a apăra securitatea naţională a României şi securitatea energetică a Uniunii Europene, care trebuie să scape definitiv de dependenţa faţă de gazul rusesc. Şantajul energetic trebuie să rămână o amintire tristă a trecutului, iar viitorul trebuie să fie cel al unei independenţe energetice reale, nu cea pe care o invocă cei care, de fapt, ne aruncă înapoi în braţele Moscovei. Aceasta este adevărata suveranitate: să nu depindem de nimeni. Eventual, să depindă alţii de noi. Energia României trebuie să rămână doar în slujba românilor", a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei, citat în comunicat.

Sesizarea formulată de Ministerul Energiei către Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) reprezintă un demers procedural conform legislaţiei naţionale şi europene, care nu aduce atingere principiului libertăţii economice, susţine Ministerul Energiei, care arată că respectă dreptul persoanelor juridice de drept privat de a iniţia, negocia şi încheia contracte, în condiţiile respectării cadrului legislativ aplicabil, inclusiv normele privind asigurarea securităţii naţionale, concurenţa loială şi integritatea lanţului de aprovizionare cu energie.

Grupul MVM, a doua cea mai mare companie din Ungaria, a semnat, în luna decembrie a anului trecut, un acord privind achiziţia diviziei de soluţii pentru gospodării şi clienţi a companiei E.ON din România. Conform acordului, MVM va achiziţiona o participaţie de 68% în cadrul E.ON Energie România şi o participaţie de 98% în E.ON Asist Complet, se menţiona într-un comunicat al grupului ungar.

Tranzacţia este aşteptată să se finalizeze în 2025, după obţinerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente. Cele două companii au decis să nu facă publică valoarea tranzacţiei. Grupul MVM este principalul furnizor de energie din Ungaria, o companie deţinută 100% de stat, care ocupă locul şase în Europa Centrală.

E.ON Energie România, unul dintre cei mai mari furnizori de gaze naturale şi energie electrică din ţară, deserveşte aproximativ 3,4 milioane de clienţi. E.ON Assist Complet este o companie regională specializată în servicii energetice, care oferă soluţii pentru instalarea şi întreţinerea infrastructurii.

