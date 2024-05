Vezi și

Într-o localitate din Mureş, câmpurile cu rubarbă se întind cât vezi cu ochii. E singura plantaţie din ţară din care un tânăr întreprinzător a făcut o afacere de succes.

Mircea Muntean, proprietar plantaţie rubarbă: Am vizitat pe cineva în zona rurală a Hamburgului unde am văzut cum arată o cultură de câmp. Am fost inspirat de acolo, am vorbit cu fermierul german, am adus 2.000 de radăcini din soiul pe care l-am adaptat aici. În paralel, am mers în tot satul şi ama adunat toate legăturile de rubarbă, le-am tăiat, le-am ţinut în pepinieră şi am creat cultura din soiul local.

Un kilogram costă 15 lei

Un kilogram costă 15 lei şi reprezintă o sursă importantă de vitamina C. Planta este originară din Tibet, dar a devenit extrem de populară în Europa.

Mircea Muntean, proprietar plantaţie rubarbă: Se recoltează doar prin smulgere, nu se taie. Botanic, dacă privim lucrurile, această parte este peţiolul frunzei, deci planta în sine trăieşte în pământ, iar prin smulgere treebuie recoltat pentru că astfel permitem creşterea de noi frunze.

Regele Charles este fan al legumei

Regele Charles este fan al legumei. A fost cucerit definitiv de desertul făcut de localnicii de la Saschiz, din Mureş. Oamenii locului ştiu cel mai bine secretul.

Bucătăreasă: Trebuie să fie proasptă. Când e proaspăt de cojeşte mult mai repede şi e mai zemos. Cinci ouă, 250 de grame de zahăr, pe care le amestecăm foarte bine, cu două pacheţele de zahăr vanilat.

Cum se prepară un desert cu rubarbă

Şi, evident, rubarba de pe tort.

Bucătăreasă: Băgăm untul şi după ce nu se mai simte zahărul, băgăm făina cu praful de copt şi întindem pe tavă. Îl punem în cuptor o jumătate de oră la 160 de grade şi după jumătate de oră îl scoatem şi punem albuşul de ouă. Acum punem rubarbă pe aluat şi îl uniformizăm.

Gospodinele folosesc rubarba la compot sau fac sirop din planta delicioasă.

