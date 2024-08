Absolvenţii de liceu sunt cei mai căutaţi pe piaţa muncii. Cei care renunţă la diploma de bacalaureat în schimbul celei de la o şcoală postliceală au viitorul asigurat. Rata de angajare depăşeşte 90 la sută pentru cele mai cautate domenii - asistent medical, hairstilist sau optician. Delia are planuri mari la clasa de coafeze. "De când sunt mică am avut această pasiune, să văd orice transformare legată de păr. Aş dori sa fiu trainer, sa am propria mea scoala de hairstyling. Deocamdata 3.000 de lei, dar pe viitor pe cote cat mai mari", a declarat Delia.

Aproape 50.000 de posturi sunt oferite luna aceasta, aproape 10.000 în Capitală

O calificare bine plătită vine după trei ani de cursuri postliceale. "Maistru electromecanic si tehnician optometrist, in domeniul estetica, stilistul si cosmeticianul, in domeniul asistentei medicale si sanatatii, avem doua calificari. Tehnician optometrist salariul unui debutant salariul poate depasi 600 de euro pe lună", a declarat Zorzini Gabriel, director şcoală postliceala. "Lipsa diplomei de Bacalaureat nu este chiar un obstacol pentru că profesia de fapt nu se refera de fapt la geografie sau matematica unde a avut nesansa sa piarda un examen", a declarat Violeta Zlotan, profesoara la şcoala sanitara postliceala.

Cu liceul terminat şi planuri mari, unii absolvenţi de liceu s-au înscris, deja, pe platforme de recrutare online care oferă şi locuri de muncă în străinătate. "Olanda, Belgia, Danemarca si Italia. Pot porni undeva de la 700 de euro daca vorbim despre personal de curatenie, dar pot creste pana la 2.000 de euro daca vorbim despre soferi, soferi de tir care fac curse internationale", a declarat Ana Călugăru, director comuniare platforma de recrutare. Sute de absolvenţi din promoţia de anul acesta îşi caută un loc de muncă şi prin Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă. Aproape 50.000 de posturi sunt oferite luna aceasta, aproape 10.000 în Capitală.

"Se pot angaja ca si operator introducere validare date, contabil, agent vanzari, lucratori comercial, ospatar, chelner, cofetar, coafor", a declarat Nicoleta Borţea, purtător de cuvânt AMOFM Bucuresti. Cu o proba sau mai multe nepromovate, peste 33.000 de candidati isi incearca norocul a doua oara la sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat. Probele scrise incep luni, iar rezultatele vor fi afisate in data de 26 august. Dacă mai rămân locuri libere la facultăţi, se pot înscrie la toamnă.

