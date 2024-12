O companie mare din România concediază aproape 300 de angajați, după șase luni de insolvență

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la care au participat directorul general al companiei, Sofien Lamiri, și reprezentantul administratorului judiciar CITR, Florin Constantin.

295 de angajați vor fi concediați

"Prima măsură imediată a fost să aducem capital. Singura modalitate era să vinzi activele neesențiale. Ne-au adus niște bani, am încheiat contracte noi. 1.430 de angajați erau inițial. Conducerea companiei anunță astfel, cu regret, disponibilizările, administratorul judiciar făcând mențiunile că a făcut tot ce a putut și a luat toate măsurile premergătoare înainte de a se ajunge la această decizie", a declarat Florin Constantin în conferința de presă transmisă de focuspress.ro, potrivit Europa Liberă România.

Articolul continuă după reclamă

Disponibilizarea va avea loc în februarie-martie și va viza 295 de angajați din toate departamentele. Administratorul judiciar susține că nu sunt salarii neplătite în prezent.

"Am reușit să luăm proiecte noi de reparații, dar banii care vin sunt mai puțini decât banii care ies. Am încercat foarte mult să preluăm proiecte mari. Am fost în negocieri și am discutat, însă proiectele mari au nevoie atât de capital mare, cât și de prefinanțare", a transmis și directorul general al companiei, Sofien Lamiri.

Acesta a anunțat că sunt purtate discuții cu instituții financiare pentru a securiza astfel de investiții, dar "timpul merge împotriva noastră".

Cum a ajuns compania în insolvență

Șantierul din Mangalia a fost inundat în primăvară de un val de cereri de recuperare a unor datorii de sute de milioane de euro. Cele mai multe sunt cerute de companii din Grupul Damen.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi plafonarea RCA şi la buzunar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰