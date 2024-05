Gabriel este pasionat de muzica anilor '60-'70. Are o colecţie de peste 300 de viniluri, însă nu ratează nici o ocazie.

Gabriel, colecţionar: Am cumpărat 2 viniluri. Loredana si Fată Dragă, Mădălina Manole. Sunt un fan al muzicii uşoare romanesti. Am crescut cu ea. Discul ascultat pe un pick up este cu totul şi cu totul altceva.

Pasiunea pentru vechi a făcut-o pe doamna Luiza să-şi deschidă propriul magazin. A adunat sute de titluri, artişti şi albume. Pick-upul şi discurile de vinil, simboluri ale anilor '60-'70, se vând acum mai ceva ca paine caldă.

Luiza Ghimboaşă, proprietar magazin viniluri: Sunt foarte mulţi pasionaţi de muzica de viniluri. Sunt foarte mulți căutători de viniluri. Chiar este o bucurie. Obiectele sunt date în consignaţie. Mai mergem și noi la târgurile speciale pentru aşa ceva.

Se găsesc inclusiv ediţii japoneze

Într-o atmosferă caldă, oricine este binevenit să descopere magia sunetului analogic şi să răsfoiască prin rafturile pline cu discuri muzicale din jazz, rock sau orice alt gen muzical preferat. Se găsesc inclusiv ediţii japoneze, recunoscute pentru calitatea lor ieşită din comun.

Corneliu, colecţionar de viniluri: Sunt pasionat din copilărie. Am o colecție curentă la aproape 3.000 de viniluri. Aici m-a impresionat calitatea bună a lor, starea, modul în care au fost păstrate. Din punct de vedere al muzicii observ o schimbare puternică la tineret să vină către muzica mai veche.

Preţul unui disc de vinil pleacă de la 50-80 de lei şi pot ajunge chiar şi la peste o mie de euro, iar un pickup costă de la 400 de lei, un model mai vechi, pana la zeci de mii de euro, modelele noi.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Intenţionaţi să cumpăraţi mai multe produse româneşti dacă adaosul comercial la acestea va fi plafonat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰