Prima scădere a vânzărilor Tesla din ultimii patru ani. Elon Musk anunţă noi modele Tesla fără să ofere detalii

Constructorul american de automobile electrice Tesla a anunţat, marţi seara, că va introduce noi modele la începutul lui 2025, utilizând actualele platforme şi linii de producţie, deşi a renunţat la planurile mai ambiţioase care vizau producerea unui model complet nou, ce urma să coste 25.000 de dolari, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Elon Musk anunţă noi modele Tesla fără să ofere detalii

Directorul general Elon Musk a refuzat să ofere detalii cu privire la noile vehicule, dar a spus că vor include modele mai accesibile care vor începe să fie produse în 2025. Este tocmai orizontul de timp pe care Musk l-a anunţat anterior pentru lansarea unui nou model low-cost, denumit Model 2.

Constructorul auto a precizat că planurile sale pentru noi modele îi vor permite să controleze mai bine cheltuieile de capital într-o perioadă de incertitudini. Inginerul şef de la Tesla, Lars Moravy, a susţinut că firma va evita riscul de a investi într-un proces revoluţionat de producţie. Aceasta, după ce anterior Elon Musk a afirmat că noul model accesibil va fi "standul de încercare pentru inovaţie" în ceea ce priveşte producţia de automobile.

Potrivit lui Moravy, munca Tesla cu privire la următoarea generaţie de automobile accesibile este "transferabilă" la vehiculele pe care constructorul îşi propune să le lanseze la începutul anului următor. "Munca pe care o facem pe partea de inginerie nu o vom arunca. O vom lua şi o vom utiliza", a precizat inginerul şef de la Tesla.

La rândul său, Musk nu a dorit să răspundă la întrebarea unui analist dacă noile vehicule vor fi modele complet noi sau versiuni noi ale vehiculelor existente. "Cred că am spus tot ce vom face cu privire la acest aspect", a răspuns Musk.

Un observator a apreciat că anunţul celor de la Tesla este o confirmare că planurile pentru Model 2 au fost anulate. "Următoarea generaţie de vehicule trebuia să utilizeze un proces de producţie complet diferit faţă de modelele actuale. Fără dorinţa de a cheltui miliarde de dolari pentru noi facilităţi de producţie sau modernizarea actualelor uzine, se pare că vom vedea cum Tesla va continua să construiască actualele produse", susţine Sam Abuelsamid, analist la Guidehouse Insights.

Prima scădere a vânzărilor Tesla din ultimii patru ani

În prezent, singurele modele de masă produse de Tesla, Model 3 şi Model Y, au preţuri de pornire de aproximativ 40.000 de dolari. Planurile Tesla de a construi automobile mai accesibile au fost salutate de investitori, în pofida rezultatelor trimestriale sub aşteptări.

În perioada ianuarie - martie 2024, veniturile trimestriale ale Tesla au scăzut pentru prima dată după 2020, când pandemia de COVID-19 a afectat producţia şi livrările. Constructorul auto a raportat marţi venituri de 21,3 miliarde de dolari în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu 23,33 miliarde de dolari în urmă cu un an şi sub estimările analiştilor.

De asemenea, profitul net în primul trimestru a fost de 1,13 miliarde de dolari, comparativ cu 2,51 miliarde de dolari în urmă cu un an. Tesla a început al doilea trimestru al acestui an cu anunţul că va concedia peste 10% din forţa de muncă globală şi va reduce preţurile pe o serie de mari pieţe precum cele din SUA, China şi Europa.

