Producția de "antibiotic" natural românesc, în scădere din cauza vremii. Cât a ajuns să coste un borcan

România este în top la producţia de miere în Uniunea Europeană şi se află pe locul doi, după Spania, în ceea ce priveşte numărul de stupi. Totuşi, schimbările bruşte ale vremii şi temperaturile capricioase din această perioadă, încurcă socotelile apicultorilor români. În acest an, mierea de salcâm o să ne lase un gust amar.

Apicultorii spun că e tot mai puțină, în ciuda eforturilor pe care le fac pentru a îngriji familiile de albine, iar pe viitor, riscă să devină chiar o raritate. "Dacă cumva au consumat din hrană prea mult, le mai punem o ramă cu miere de la rezervă".

Ciprian are aproximativ 100 de familii de albine în gospodăria lui din localitatea Chechiș, județul Maramureș. Temperaturile ridicate de săptămâna trecută au fost motiv de bucurie, doar că după ce vremea a schimbat foaia au început și grijile. "Problema e că dacă mai continuă aşa fluctuaţiile astea de temperatură şi culesul de salcâm va fi compromis, care e cel mai important cules la noi în ţară".

Anul trecut a avut o producție de aproximativ 900 de kilograme. De la an la an, însă, aceasta scade cu până la 6 kilograme. "Va fi un an dificil ca şi anii trecuţi. În anii trecuţi vedem că apare perioada asta de încălzire a vremii, care dă peste cap şi vegetaţia şi albinele".

Și chiar dacă producția a fost în scădere, preţurile au rămas aceleași, atât la producătorii locali, cât și la comercianţii din pieţe. "Preţul ăsta îl avem de trei ani de zile, acelaşi preţ. Nu-l ridicăm pentru că şi aşa se vinde foarte puţin".

O scădere mare a producției din acest an, ar putea duce însă la scumpiri. Chiar și așa, consumatorii de miere nu vor renunța la medicamentul natural. "Cumpărăm când avem nevoie de ea. Cumpărăm să avem în casă, în frigider, când sunt copiii bolnavi, dar aşa în rest nu prea o folosesc". Un borcan de 960 de grame de miere de salcâm, la producătorii locali costă în prezent 50 de lei.

