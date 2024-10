Anul acesta, BNR a tăiat de două ori dobânda de referinţă, cea de care depind indicii ROBOR şi IRCC. Părea că scăderile vor continua, însă, azi, bancherii au luat o pauză. Contrar aşteptărilor, Banca Naţională a păstrat dobânda-cheie la un nivel ridicat, de 6,50%. Consumul şi salariile în creştere, riscul de majorare a taxelor anul viitor - toate astea au pus pe gânduri Banca Națională. Bancherii au preferat să aștepte şi să vadă tendințele inflației.

"Este minunat să ai rate, este minunat. Recomand tuturor. Nu, sunt sarcastică. Fratele meu, de exemplu, are rate la apartamentul lui şi ştiu ca i s-au mărit considerabil. Îi cam zdruncină bugetul, şi-a luat al doilea job", povesteşte o femeie.

Din 2021 şi până în 2023, dobânda-cheie a crescut continuu, de la 1,25% la 7%, iar ratele s-au dublat. Primele tăieri, firave, au venit în iulie şi august. Cumulat, românii cu credite au primit o reducere, în medie, de doar 100 de lei.

"Inflaţia rămâne persistentă, avem creşteri de costuri. Creditele la consum au avut un avans mare, de 72%. Oricum, dobânda de politică monetară a crescut doar până la 7% la maximum de acum un an, când inflaţia era 16%. Deci, Banca Naţională a preferat, cum a spus Guvernatorul, să păstreze şi creşterea economică să nu lovească în companii, pentru că şi o dobândă foarte mare, cu recesiune, ar fi fost fatală", explică Iancu Guda, specialist economic Observator.

"Creditele au devenit în ultimul timp un picuţ mai prietenoase datorită faptului ca a mai scăzut rata de la domnul Isarescu. Creditul este o angoasă, este ceva pe suflet. Daca ai rată, este ceva nasol", este de părere o femeie.

Soluţia pentru cei împovăraţi de rate rămâne refinanţarea cu dobânda fixă, care este în continuare sub cea variabilă. Spre exemplu, la un credit de 300.000 de lei luat pe 30 de ani, rata este de peste 2.200 de lei, la o dobândă variabilă de peste 8%. Dacă am trece la o dobândă fixă de 4,9%, am plăti cu 700 de lei mai puţin.

"L-am refinanţat cu un credit cu dobândă fixă pe o perioada de trei ani. La momentul la care l-am refinanaţat era IRCC cam 7,2% şi l-am refinanţat la 5,9%", spune un bărbat.

"Nu mă aştept să vedem o decizie de scădere a dobânzii de politică monetară la următoarea şedintă. Am putea să vedem o relaxare a politicii monetare, după ce vom vedea care vor fi măsurile adoptate de viitorul nou Guvern în ceea ce priveşte fiscalitatea, după ce vom vedea ce se întamplă cu costurile la energie", a explicat Christian Năsulea, profesor de economie.

