Românii nu mai au bani pentru cadouri. Cât cheltuie în medie

Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani pe cadouri. Bugetul mediu nu trece de 220 de lei. Mulţi ajung chiar să refuze invitații la petreceri aniversare de teama cheltuielilor. Specialişti în finanţe şi bune maniere şi-au unit, însă, cunoştinţele pentru a găsi o ieşire din această situaţie.

"Anul acesta de ziua mea, de exemplu, am primit ce nu mă aşteptam niciodată, pijamale! Nu mai sunt aşa, cadouri, mereu. Dacă sunt, ceva mic, simbolic", a spus o femeie.

"Cadouri mai puţin valoroase. În anii trecuţi cumpăram mai multe, mai multe daruri pentru nepoţei, mai ales", a declarat o altă femeie.

"Zona economică e importantă şi trebuie să ştim să ne gospodărim cât mai bine", e de părere o femeie.

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Criza economică ne îndeamnă să fim mai prudenţi cu cheltuielile, inclusiv cu darurile pentru cei dragi. Cel mai mare buget îl alocăm totuşi pentru membrii familiei, aproximativ 300 de lei, iar pentru prieteni între 150 şi 200 de lei şi ne uităm la cadouri mai mici.

Chiar şi micile daruri ajung să valoreze, însă, mult pentru cei care le primesc dacă suntem atenţi la unele detalii.

"În momentul în care l-ai pus într-un ambalaj frumos, cu o felicitare, în care i-ai scris o urare care chiar să fie legată de ceea ce are el nevoie cu siguranţă face diferenţa. Îi oferi o experienţă pe care puteţi să o aveţi împreună, e cu totul altceva! Contează să dai cadoul când a fost ziua persoanei respective şi să o suni! Uităm prea mult să sunăm! Primim un mesaj care e rece şi impersonal", a spus Ştefana Mireţ, expertă în etichetă.

Consultanţii financiari au altă perspectivă: organizarea ne poate salva de colaps financiar.

"Să punem într-un calendar, Excel sau pe hârtie toate aceste evenimente pe care le ştim de ani de zile - zile de naştere, aniversări, onomastici. În dreptul fiecărui eveniment să estimăm o sumă", a declarat Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Trei din 10 români continuă să ofere, însă, cadouri premium.