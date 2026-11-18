Crăciunul a început mai devreme în magazine. Reducerile continuă, iar goana după cadouri a început cu mult înainte de sărbători. Mall-urile sunt deja pline de oameni care caută cele mai bune oferte, de la haine și parfumuri, până la jucării și electronice. Mulți români au schimbat și strategia: nu mai lasă toate cumpărăturile pentru luna decembrie, ci profită de campaniile din noiembrie, ca să împartă cheltuielile și să evite aglomerația dinaintea Crăciunului.

Magazinele s-au pregătit pentru Crăciun, iar mulţi vor să scape de aglomeraţia din perioada sărbătorilor aşa că au ieşit deja la cumpărături.

"Le luăm din timp. Poate acum găsim ceva. Preferăm să luăm şi acum şi atunci. Părinţii mei, părinţii lui, el, dar nu trebuie să ştie", a spus o femeie.

"Tocmai din cauza bugetului, ca să nu rămânem pe ultima sută de metri cu... bugetul la limită spre supraviețuire până în ianuarie. Undeva pe la 1.000", a adăugat o altă persoană.

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Când încep românii cumpărăturile de Crăciun

Aproape 42% dintre români spun că vor începe cumpărăturile de Crăciun în perioada Black Friday. 18% au început încă din octombrie, iar 11% lasă totul pentru luna decembrie.

"Sunt chestii care nu-mi plac în momentul actual și prefer să aștept să iau ceva ce e mult mai ok", a declarat altcineva.

Șase din zece români aleg să cumpere cadourile direct din magazine, în timp ce 28% combină cumpărăturile online cu cele offline. Doar 11% preferă exclusiv comenzile pe internet.

"Asta e pentru prietena mea cea mai bună. Când e vorba de haine, fizic. Și când e vorba de gadgeturi, dispozitive, online", a precizat altă tânără.

Ce cadouri preferă românii de Crăciun şi care sunt surprizele mai puţin apreciate

La nivel european, comercianții se așteaptă la o creștere a vânzărilor. Reducerile îi ajută pe unii să cumpere mai ieftin produse pe care le aveau deja în plan. Pentru alții, ofertele devin un motiv de cheltuieli suplimentare.

Cum putem evita cheltuielile utile de sărbători

Comercianții mizează pe următoarele săptămâni, în care se suprapun reducerile, cumpărăturile pentru Crăciun și pregătirile pentru mesele în familie. Pentru cumpărători, însă, ofertele nu înseamnă automat economii. Un preț mai mic poate însemna și un produs cumpărat în plus, pe care nu îl aveau inițial pe listă.

"Înseamnă în primul rând pregătirea financiară, să aduni bani, cel mai bine în fiecare lună să pui câte ceva deoparte, pentru că luna decembrie e foarte scumpă, după aceea să faci o listă cui vrei să faci cadouri și ce vrei să le dai. Cu cât o iei mai din timp, cu atât va fi mai bine. Asta e un semn de maturitate, faptul că din septembrie, octombrie, noiembrie începi să vezi cheltuielile mari care vor veni peste tine în decembrie", a explicat Adrian Asoltanie, specialist economic.

Românii pregătesc, în medie, aproximativ 1.000 de lei pentru cadourile de Crăciun. Totuși, aproape patru din zece români nu și-au stabilit încă bugetul pentru sărbători.