Magia Crăciunului a cuprins Iaşul, iar aseară totul s-a transformat într-un spectacol de lumină, muzică şi emoţie. Cei mici s-au întâlnit cu Moş Crăciun, să-i împărtăşească cele mai mari dorinţe şi să descopere căsuţa fermecată a acestuia de la Polul Nord. În acordurile Filarmonicii, printre căsuţe împodobite festiv şi bunătăți de sezon, oamenii s-au bucurat din plin de începutul iernii. Decorul de poveste a fost completat de ninsoarea, care a adus un plus de magie momentului.

"Să înceapă povestea Crăciunului, dragii mei!"

Numărătoarea inversă a atras toate privirile, iar câteva secunde mai târziu, mii de lumini au transformat Iaşul într-un adevărat tărâm de poveste. Pentru cei mici, însă, cel mai aşteptat moment a fost întâlnirea cu Moş Crăciun. Au venit să-i spună ce îşi doresc să găsească sub brad, iar un portal magic i-a purtat direct în căsuţa Moşului.

"Ce vrei să-ţi aducă Moşul anul ăsta? Un avion cu etaj. Un avion cu etaj? Bine! Mă aştepţi la brăduţul de acasă? Ce i-ai spus Moşului? Ai vorbit cu el? Da. Ce i-ai spus? Că-mi doresc de Crăciun un câine adevărat", spun copii.

Articolul continuă după reclamă

Pentru copii momentul cel mai aşteptat a fost deschiderea portalului magic care i-a purtat direct în căsuţa lui Moş Crăciun de la Polul Nord. Aici au putut să-i spună moşului ce-şi doresc pentru Crăciun şi să-i lase şi o scrisoare.

Moşul a ascultat cu atenţie toate dorinţele şi promite că va încerca să le şi îndeplinească.

"Indiferent de mărimea cadoului, orice cadou este frumos. Spiridușii mei, la Polul Nord tot anul, mi-au spus că ei au fost cuminți. Acuma rămâne să vedem din întâlnirile pe care le vom avea fiecare copil ce-și va dori. Pentru fetiţe păpuşile sunt pe primul plan, pentru băieţi de obicei Lego", spune Moş Crăciun.

Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de Orchestra Filarmonicii

"Sunt 11 melodii, lucrări muzicale de fapt, care se interpretează și sunt în jur de 120 colegi de-ai mei care participă la acest concert", explică Şerban Mereuţă, director artistic la Filarmonică.

Iar seara a adus şi deschiderea Târgului de Crăciun. Căsuţele împodobite, aromele de cozonac proaspăt şi vin fiert au atras vizitatorii, în timp ce ninsoarea a completat atmosfera de iarnă.

"Avem tot felul de bunătăți, cum ar fi cozonac fierbinte făcut pe loc, clătite, vin fiert și pentru cei care sunt la volan, compot fierbinte. Ce este foarte frumos este că dacă ne-am dorit foarte, foarte mult zăpadă, se pare că iată, am avut noroc chiar astăzi. A nins la Iași", menţionează Ovidiu Biber, organizator.

Târgul de Crăciun din Iaşi va rămâne deschis până pe 10 ianuarie.