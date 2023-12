Schema prin care Cătălin a scăpat de cozile interminabile din magazine: "Aveam nevoie de nişte untură, de nişte unt"

Vezi și

Dis de dimineaţă, în depozitele supermarketurilor online se împachetau mii de colete.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: Peste 150.000 de produse vor pleca astăzi, chiar de aici, către casele românilor din Bucureşti şi Ilfov. Printre cele mai căutate se numără cozonacul, carnea de porc şi produsele tradiţionale, dar şi băuturile alcoolice.

Andrei Popescu, general manager supermarket online: Ieri am livrat peste 4500 de comenzi şi astăzi sperăm că batem acest record. Pe lângă alimentele proaspete şi ingredientele pentru preparatele de Crăciun, am vândut foarte, foarte bine produsele de curăţenie, jucării şi articole pentru cosmetică, seturi cadou, dar şi decoraţiuni pentru brad şi ornamente pentru masa de Crăciun.

Ca să nu mai stea în trafic sau la cozi interminabile, în hyperrmarketuri, Cătălin a plasat şi el o comandă online, cu ultimele produse necesare pentru masa de Crăciun.

Cătălin: Am comandat nişte produse pentru Crăciun, de sfârşit de an, mai aveam nevoie de nişte untură, de nişte unt. Iniţial am căutat, nu am găsit şi am intrat pe internet. Cam 70% din tot ce comandăm e online.

Ce produse pun clienţii în coşurile virtuale

Iar ca el procedează mulţi alţii.

Client: Petreci mult mai puţin timp decât atunci când te duci în magazin şi stai să-ţi alegi. Totodată, nu te grăbeşte nimeni, nu vine nimeni să-ţi spună: "haideţi, se închide casa!"

Client: Optimizează foarte mult timpii, mai ales pentru cei care au un program foarte încărcat.

Câteva alimente sunt nelipsite din coşurile virtuale ale cumpărătorilor pe tot parcursul anului. Pâinea, de exemplu, se regăseşte des în comenzile românilor.

Andrei Manea, director supermarket online: Cele mai comandate produse rămân apa, bananele şi laptele. Chiar dacă pâinea rămâne produsul cel mai comandat, categoria de panificaţie are o creştere destul de mare de la o lună la alta, de peste 50%.

Vânzările din supermarketurile online au crescut în această perioadă cu peste 65% faţă de 2022, iar media coşului de cumpărături a fost de 320 de lei.

