Se scoate centrala din priză când plecăm de acasă? Recomandări pentru sezonul rece

Tot mai mulţi români au decis să apeleze la ajutorul unor centrale termice pentru a-şi asigura încălzirea locuinţelor pe perioada sezonului rece.

În ultimii ani, tot mai mulţi români au decis să apeleze la serviciile unor centrale termice pentru a se încălzi pe perioada sezonului rece. Vorbim despre români din oraşe unde sistemul de încălzire central a fost pus pe butuci sau de români care sunt nemulţumiţi de modul în care funcţionează sistemul de încălzire central din oraşul lor.

Vorbim despre investiţii costisitoare în centralele termice, dar sunt investiţii care se amortizează, în timp, ori care dau măcar ideea că suntem la mâna noastră când vine vorba să ne încălzim.

Totuşi, vorbim şi despre multe situaţii în care persoanele care apelează la ajutorul acestor centrale termice comit anumite greşeli în ceea ce priveşte utilizarea lor, iar o astfel de situaţie se poate transforma într-o utilizare ineficientă a centralei respective.

Una dintre greşelile comise de români este să scoată centrala din priză în momentul în care pleacă de acasă. Se consideră că astfel am face economie în ceea ce priveşte măcar consumul de curent electric, dar specialiştii susţin că situaţia stă, de fapt, cu totul altfel.

De ce nu se scoate centrala din priză când plecăm de acasă

Una dintre cele mai mari greşeli pe care le facem în ceea ce priveşte centrala termică este scoaterea ei din priză în momentul în care plecăm de acasă. Se consideră că astfel am face o economie, dar specialiştii sunt de altă părere.

Pe de o parte, consumul este aproximativ asemănător, pentru că am consuma mai multă energie pentru reîncălzirea unei locuinţe unde temperatura a scăzut sub un anumit nivel. Pe de altă parte , apare şi un mare pericol. Există riscul ca ţevile să îngheţe, dacă temperatura scade sub 8 grade Celsius, iar apoi reîncălzirea lor ar putea duce la spargerea lor şi astfel ar fi nevoie de cheltuieli în plus.

Mai mult, se consideră că există riscul ca funcţia anti-îngheţ să se blocheze, caz în care s-ar putea compromite atât funcţia de încălzire pe timp de iarnă, cât şi funcţia de anti-blocare pe timp de vară.

Alte greşeli pe care le fac românii cu centrala termică

O altă greşeală importantă pe care o fac românii în ceea ce priveşte centrala termică este evitarea verificării la termen. În principiu, verificarea centralei termice trebuie să se facă o dată la cel mult doi ani, însă mulţi români nu bagă în seamă termenul respectiv, din diferite motive.

Astfel, există riscul apariţiei unor incidente nedorite care se pot transforma chiar în tragedii.

Alte aspecte care nu trebuie omise sub nicio formă sunt verificarea presiunii de funcţionare a centralei, verificarea coşului de evacuare, curăţarea coşului de evacuare, etc.

