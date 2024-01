Ce temperatură trebuie să setăm în locuinţă pentru a reduce factura la gaze cu 64 de lei

În perioada rece creşte consumul de gaze naturale şi automat se măreşte şi valoarea facturii. În această perioadă putem primi chiar şi facturi duble, în unele cazuri.

Putem însă urma câteva reguli pentru a reduce factura. Ne uităm în primul rând la temperatura din locuinţe. Se recomandă ca în locuinţe să fie 21 de grade, însă mulţi români au în case temperaturi mult mai mari de 23 sau 24 de grade Celsius.

Dacă am reduce această temperatură cu un grad - două, acest lucru ar însemna economii la factură. De exemplu, într-un apartament cu patru camere din apropierea Bucureştiului, dacă am reduce temperatura cu un grad, asta ar însemna o economie de 34 de lei. Dacă am reduce temperatura cu două grade, acest lucru ar însemna la factură o economie de 64 de lei.

Mai există câteva reguli pe care le-am putea urma astfel încât să avem facturi mai mici. Dacă plecăm de acasă pentru o zi putem să reducem temperatura din locuinţe până la 16 grade, iar dacă plecăm pentru mai multe zile, temperatura poate fi redusă până la opt grade.

De asemenea trebuie să fim atenţi la centrală, să îi facem des revizia tehnică, să avem locuinţa izolată şi să nu oprim foarte des centrala, întrucât atunci câd reporneşte consumul de energie va fi mult mai mare, lucru care se va regăsi şi in factură.

