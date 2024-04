Vezi și

Bulgaria, de exemplu, una dintre destinațiile de vară preferate de români, va veni cu preţuri pentru turişti cu 10, chiar 15% mai mari. O informaţie lansată chiar de preşedintele asociaţiei turoperatorilor din ţara vecină.

Referitor la vacanţa de Paşte, care va deschide practic sezonul la Marea Neagră, au mai fost punctate două probleme. Multe facilităţi, hotelulri şi restaurante, vor rămâne închise iar curăţenia nu este ceva cu care să se poată lăuda.

În 2023 Bulgaria a primit 13 milioane de turişti, cu 30% mai mult faţa de anul precedent. România a avut 13.6 milioane de turişti, însă dacă ne gândim că noi suntem aproximativ 19 milioane iar vecinii nici măcar 7, începem să vedem imaginea de ansamblu. În plus, în România doar 15 % dintre aceşti turişti au fost străini.

Turiștii preferă mai multe sejururi, dar mai scurte

Agenţia de turism IRI Travel anunţă o creştere a vânzărilor de 39% în primul trimestru din 2024 faţă de perioada similară a anului precedent. 97,2% din vânzările IRI Travel sunt realizate prin agenţiile de turism partenere. Compania arată că perioada medie a sejurului este în scădere, astfel că acum turiştii preferă mai multe sejururi mai scurte într-un an, în loc de un singur sejur de 7–10 zile.

"În primul trimestru al anului 2024, IRI Travel, touroperator din România, a înregistrat o evoluţie pozitivă de 39% faţă de aceeaşi perioadă din 2023. Această creştere semnificativă a fost susţinută de popularitatea destinaţiilor preferate de turişti", anunţă compania, potrivit News.ro.

97,2% din vânzări sunt realizate prin agenţii de turism partenere, precizează compania. 2,8% din vânzări sunt realizate direct (persoane fizice, corporate, închirieri autocare etc.).

Turiştii din regiunea Muntenia optează pentru vacanţe cu preponderenţă în: Bulgaria, Grecia, România şi Turcia cu transport individual în cea mai mare parte, dar şi cu avion şi autocar.

Turiştii din regiunea Moldova optează pentru vacanţe în Bulgaria, România şi Grecia (continentală) cu transport individual şi Turcia cu transport avion charter, cu plecări din oraşele apropiate domiciliului.

Turiştii din Transilvania optează pentru Bulgaria şi România cu transport individual şi pentru destinaţii din Grecia şi Turcia, cu transport cu avionul.

Tendinţele actuale ale sezonului estival 2024

În sezonul estival 2024, turiştii au adoptat noi tendinţe în ceea ce priveşte rezervările de vacanţă.

Turiştii îşi rezervă vacanţele cu mult timp înainte pentru a beneficia de oferte avantajoase prin Early Booking sau pentru a asigura disponibilitatea ofertelor dorite. Rezervările pentru sezonul estival 2024 au început încă din luna octombrie 2023, cu vârfuri de rezervări în lunile ianuarie şi februarie. Din acest motiv, multe hoteluri căutate au perioade cu ocupare integrală.

In plus, perioada medie a sejurului este în scădere. Turiştii preferă să efectueze mai multe sejururi mai scurte într-un an, în loc de un singur sejur de 7–10 zile. Astfel, pot vizita mai multe destinaţii.

În luna aprilie, principalele rezervări se concentrează pe programele de 1 Mai şi de Paşte. Totuşi, această perioadă este potrivită şi pentru rezervarea vacanţelor în sezonul estival. Multe unităţi de cazare au prelungit reducerile de Early Booking până la 15 sau chiar 30 aprilie.

