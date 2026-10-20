Spania caută muncitori. Domeniul cu salarii de 28.000 de € pe an şi 700.000 de joburi, inclusiv pentru români

Spania se confruntă cu o criză de muncitori în construcții și are nevoie de 700.000 de angajați în următorii ani, în contextul îmbătrânirii forței de muncă și numărului redus de tineri care aleg meseriile din domeniu. Salariile brute anuale pornesc de la 20.000 de euro și pot depăși 28.000 de euro pentru cei calificați și cu experiență, potrivit Potrivit Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC).

Printre soluțiile analizate se numără dezvoltarea construcțiilor industrializate și creșterea participării femeilor în sector, al căror număr este în continuă creștere, dar rămâne insuficient pentru acoperirea deficitului de personal.

Salariile în construcții variază între 20.000 și peste 30.000 de euro anual, însă nici majorarea veniturilor nu este suficientă pentru a atrage tinerii către aceste profesii.

Potrivit Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC), țara ar avea nevoie, în următorii ani, de aproximativ 700.000 de noi lucrători pentru a-i înlocui pe cei care ies la pensie și pentru a răspunde cererii tot mai mari de proiecte.

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Salariile brute anuale pornesc de la aproximativ 20.000–23.000 de euro și pot depăși 28.000 de euro pentru muncitorii calificați cu experiență.

În ce domenii se caută muncitori

Pierderea masivă a locurilor de muncă a schimbat piața muncii și a îndepărtat generațiile tinere de un sector care, timp de mulți ani, a oferit numeroase oportunități profesionale, scrie publicația El Español.

În prezent, pe fondul creșterii interesului pentru construcția de locuințe, companiile se confruntă cu un obstacol major: lipsa muncitorilor în construcții capabili să realizeze volumul de lucrări solicitat de piață. Sectorul are în prezent peste 1,4 milioane de persoane înregistrate în sistemul de asigurări sociale, însă deficitul de personal a devenit una dintre principalele probleme ale industriei.

Potrivit Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC), Spania ar trebui să atragă aproximativ 700.000 de lucrători în următorii ani, pentru a asigura înlocuirea generațiilor care ies la pensie și pentru a răspunde cererii estimate de lucrări.

Această cifră nu reprezintă numărul locurilor de muncă disponibile în prezent, ci necesarul estimat de personal nou, în contextul pensionării a mii de angajați și al creșterii numărului de proiecte. Aproape 68% dintre zidari au peste 45 de ani.

Unul dintre principalii factori care explică deficitul de personal este îmbătrânirea forței de muncă. Potrivit unui studiu realizat de BBVA Research, aproximativ 68% dintre zidarii din Spania aveau peste 45 de ani în 2022.

Date mai recente, incluse într-un raport din noiembrie 2025, arată că peste 65% dintre aceștia aveau peste 45 de ani în 2024. Această situație, combinată cu numărul redus de tineri care intră în domeniu, îngreunează înlocuirea angajaților care se apropie de pensionare.

O parte a deficitului este explicată de atractivitatea scăzută a acestor profesii în rândul generațiilor tinere. Efortul fizic, lipsa programelor specializate de formare profesională și percepția tradițională asupra muncii pe șantier îi determină pe mulți tineri să caute alte oportunități.

Deși venirea muncitorilor străini a contribuit la reducerea parțială a deficitului, numărul acestora nu compensează ritmul în care lucrătorii experimentați părăsesc piața muncii.

Ce salarii oferă angajatorii

În încercarea de a atrage noi angajați, companiile din sectorul construcțiilor pun accent și pe nivelul salariilor.

Remunerația depinde de contractul colectiv de muncă aplicabil în fiecare provincie, de calificare, experiență și responsabilitățile postului.

Un muncitor necalificat poate câștiga un salariu brut anual de aproximativ 20.000–23.000 de euro, în timp ce un zidar calificat de categoria I, cu experiență și sporurile aferente, poate depăși 28.000 de euro brut pe an.

Pentru specialiștii cu calificări suplimentare sau pentru angajații care ocupă funcții cu responsabilități mai mari, remunerația poate depăși 30.000 de euro anual.

Aceste valori sunt orientative și nu reprezintă salarii garantate pentru toate locurile de muncă din domeniu.

Cu toate acestea, creșterea salariilor nu este suficientă pentru a rezolva de una singură problema deficitului de personal. Industria caută și alte modalități de a deveni mai atractivă pentru noii angajați. Construcțiile industrializate și angajarea femeilor, printre soluțiile analizate

Printre direcțiile urmărite de sector se numără dezvoltarea construcțiilor industrializate și creșterea participării femeilor pe piața muncii. Construcțiile industrializate presupun fabricarea componentelor în spații special amenajate, urmată de asamblarea acestora pe șantier. Această abordare poate schimba organizarea muncii și poate atrage persoane interesate de activități mai tehnice sau de procese de producție desfășurate în condiții controlate.

În paralel, numărul femeilor angajate în construcții a crescut

În 2025, sectorul a înregistrat un număr record de 166.833 de femei înscrise în sistemul de asigurări sociale, reprezentând 11,5% din totalul persoanelor asigurate. Datele au fost publicate de Observatorul Industrial al Construcțiilor, din cadrul Fundației pentru Formare Profesională în Construcții.

Comparativ cu 2024, numărul femeilor din sector a crescut cu 6.545, respectiv cu 4,1%. În ciuda creșterii numărului de angajați și a interesului pentru diversificarea forței de muncă, deficitul de personal rămâne o problemă structurală pentru sectorul construcțiilor din Spania.

Și Elveția se confruntă cu o criză a forței de muncă în construcții

Elveția se confruntă, de asemenea, cu o criză a forței de muncă în sectorul construcțiilor, având peste 20.000 de locuri de muncă vacante.

Și în această țară, lipsa muncitorilor calificați, precum zidarii și șefii de șantier, a devenit o problemă structurală, în condițiile în care cererea pentru locuințe noi, infrastructură și lucrări de renovare continuă să crească.

La fel ca în Spania, una dintre principalele cauze ale deficitului de forță de muncă o reprezintă schimbările demografice.

Numeroși muncitori din construcții se apropie de vârsta pensionării, în timp ce tinerii preferă cariere în domenii precum tehnologia, finanțele, ingineria sau industria farmaceutică, unde pot găsi oportunități mai bine plătite și mai puțin solicitante din punct de vedere fizic.