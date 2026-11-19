După mai bine de 11 ore de căutări, pompierii din Găneasa au avut parte de un deznodământ cumplit. Cel de-al doilea muncitor srilankez prins sub pământ a fost scos fără suflare. Bărbatul fusese strivit de o placă de beton, apoi acoperit de pământul care s-a surpat. Tragedia s-a petrecut ieri după-amiază. Cei doi muncitori din Sri Lanka, de 46 și 48 de ani, lucrau la rețeaua de canalizare când malul unei gropi de șase metri s-a prăbușit peste ei.

Unul dintre bărbați a fost salvat după șase ore de intervenție. Pe celălalt, pompierii l-au căutat aproape încă pe atât. L-au scos abia la trei și jumătate dimineața, dar nu au mai putut să-i salveze viața.

Groapa de șase metri s-a transformat într-o capcană mortală. În câteva clipe, cei doi muncitori srilankezi au fost înghițiți de pământ și au văzut cum lumina zilei dispărea în jurul lor. Atunci a venit și primul apel disperat la 112, în jurul orei 16:30. Au urmat alte ore de așteptare, teamă și speranță.

Fiecare mișcare trebuia făcută cu grijă. Pământul instabil putea să se prăbușească din nou, iar salvatorii riscau să devină, la rândul lor, victime. Așa că, înainte să ajungă la muncitori, pompierii au trebuit să securizeze zona și să stabilizeze malurile șanțului. Alte ore au trecut, dar a venit și prima veste bună.

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Primul muncitor, salvat la 6 ore de la începutul intervenției

"La ora 22.30, la mai bine de șase ore de la începutul intervenției, salvatorii au reușit să scoată din pământ prima persoană. Bărbatul, din fericire, era conștient și nu a fost rănit. Acesta însă în stare de șoc și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale" spunea reporterul Observator Eduard Marin.

"Persoana era cumva prinsă până la brâu. A trebuit să facem o săpătură, să ajungem, în primul rând, la persoana respectivă. S-a extras pământul din jurul persoanei și în final am reușit să o extragem în condiții foarte bune" explică Irinel Precup (ISU București-Ilfov).

"Pe celălalt de ce nu-l scoate? Că e până aici. Așa, sunt 50 de pompieri. Îl scotea cu mâna până acum, dacă scotea câte o mână de pământ fiecare. Lucrările sunt demult, de când a început canalizarea. Aici pe stradă, cred că de o lună și" spun oamenii.

Salvarea primului muncitor a reaprins speranța. Însă, la câțiva metri distanță, un alt om era încă prins sub pământ. Salvatorii nu s-au oprit. Au continuat să sape, cu gândul că și el ar putea fi adus la suprafață în viață. După alte cinci ore, cel de-al doilea muncitor a fost găsit mort.

"După o intervenție dificilă de peste 11 ore, pompierii au reușit să-l scoată de sub pământ și pe cel de-al doilea bărbat, însă acesta nu mai era în viață. Bărbatul a fost prins sub o placă de beton care a căzut peste el, iar ulterior a fost acoperit și de pământul care s-a surpat" spune reporterul Observator Eduard Marin.

Poliţiştii au deschis un dosar penal.