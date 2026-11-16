Insula care oferă până la 30.000 de euro celor care se mută acolo. Pot aplica și românii, cu o condiție

Sardinia vrea să combată scăderea populației și să atragă persoane care au sub 40 de ani și un loc de muncă. În acest scop, autoritățile regionale conduse de Alessandra Todde, Președintă a Regiunii Autonome Sardinia, au pregătit un program prin care oferă bani celor care decid să se mute pe insulă.

Ajutorul financiar este disponibil atât pentru persoanele originare din Sardinia, cât și pentru cele din alte regiuni sau țări. Pot beneficia de acest program inclusiv cei care s-au mutat pe insulă după 1 ianuarie 2026.

Anunțul oficial privind acordarea ajutoarelor financiare a fost publicat pe site-ul Regiunii Sardinia. Pentru a primi banii, solicitanții trebuie să aibă sub 40 de ani și să lucreze deja în momentul în care depun cererea. Sunt acceptați atât angajații, cât și persoanele care lucrează pe cont propriu sau au o afacere.

Programul face parte din măsurile prin care autoritățile încearcă să oprească depopularea insulei și să încurajeze stabilirea pe termen lung a persoanelor active profesional, potrivit Regione.sardegna.it

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Ajutorul financiar este de 20.000 de euro, dar poate ajunge la 30.000 de euro pentru cei care aleg să se stabilească într-o localitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori. Suma se acordă o singură dată.

Persoanele care lucrează pe cont propriu și antreprenorii pot să deschidă o afacere nouă sau să își stabilească un sediu pe insulă, cu condiția să aibă deja o activitate profesională în momentul depunerii cererii. Angajații se pot muta în Sardinia și dacă lucrează de la distanță, dacă sunt transferați de compania la care lucrează sau dacă își găsesc un alt loc de muncă. Condiția este să fie deja angajați atunci când solicită ajutorul financiar.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care vor să primească banii

Cei care sunt acceptați în program trebuie să se mute oficial în Sardinia în cel mult șase luni de la primirea notificării că îndeplinesc condițiile. Programul este disponibil și pentru persoanele care s-au mutat deja pe insulă începând cu 1 ianuarie 2026. În ambele situații, beneficiarii trebuie să își păstreze domiciliul în Sardinia timp de cel puțin cinci ani.

Nu este obligatoriu ca solicitanții să fie născuți în Sardinia. Pot aplica și persoane din alte regiuni ale Italiei sau din străinătate, atât timp cât îndeplinesc condițiile programului.

Personalul medical și angajații din asistența socială au prioritate. Autoritățile acordă o atenție specială persoanelor care lucrează în sănătate și asistență socială. Dacă bugetul nu este suficient pentru toate cererile eligibile, vor avea prioritate cei care se mută în Sardinia pentru a lucra în aceste domenii.

Prin această măsură, autoritățile vor să atragă specialiști care pot contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale și sociale de pe insulă. Totuși, programul este deschis și angajaților din alte domenii de activitate.

Buget de 56 de milioane de euro. Până când se pot depune cererile

Bugetul total al programului este de 56 de milioane de euro pentru perioada 2026-2028. Din această sumă, 8 milioane de euro sunt alocate pentru anul 2026. Cererile pot fi depuse până pe 29 noiembrie 2026, la ora 16:00, exclusiv prin e-mail certificat, la adresa: [email protected]

Anunțul complet și formularele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al Regiunii Sardinia.