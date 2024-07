Românii care evită să pornească maşina de spălat, aparatul de aer condiţionat sau alte electrocasnice între orele 6 şi 10 seara, când se înregistrează aşa-numitele vârfuri de consum, ar putea avea anumite beneficii. "Să-i premiem pe acei consumatori care prin modul în care consumă ajută şi sistemul energetic. Dacă eu aleg să consum energie solară în jurul prânzului când am acces la energie solară ieftină voi avea o factură mai mică la finalul lunii. Sau în oglindă dacă aleg să am un consum mai mic seară, de asemenea să am o factură mai mică", a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

Codul roşu de caniculă a înroşit şi firele electrice şi în Capitală

Doar că, pentru a pune la punct un astfel de sistem, este nevoie de contoare inteligente, care să întregistreze consumul orar. Acum, doar două milioane de locuinţe din 9 milioane au astfel de echipamente. Discuţiile vin în contextul în care vremea extremă pune în pericol sistemul energetic naţional. Din cauza consumului uriaş şi a producţiei în scădere, penele de curent sunt tot mai dese. Timp două zile, acest bărbat din Timişoara nu a avut energie electrică. Şi-a trimis copiii la rude, iar ca să lucreze a mers la birou, deși până acum lucra de acasă. "Problema e la frigidere si toata aparatura din case, ca nu functioneaza. Şi nu e doar momentul asta, in ultimele 4 săptămâni deja, de 4 ori s-a intamplat", a declarat Crinișor Răchită.

Pe teren, la temperaturi de peste 40 de grade Celsius, echipele de la compania de electricitate lucrează la foc automat. "Posturile de transformare se supraincalzesc. Avem zone unde temperaturile in posturi ajunge la peste 70 de grade, echipamentele intra in protectie si e nevoie de un timp de racire pana reporneste instalatia. În trasformatoarele unde temperatura e foarte ridicata se vor monta ventilatoare", a declarat Horia Bugarin, primar Dumbrăvița. În cartierele rezidențiale consumul este urias, iar reţeaua efectiv nu face față. "Climele, masinile de spalat, uscatoarele de rufe nu trebuie folosite simultan pentru a reduce consumul de energie", a declarat Marius Paraschivu, electrician autorizat ANRE.

Codul roşu de caniculă a înroşit şi firele electrice şi în Capitală. Mai multe spitale din Bucureşti au mers pe generatoare după ce a căzut reţeaua. Statul este în situaţia în care trage acum de fiecare megawatt. A repornit centrale pe cărbune şi lucrează cu echipamente vechi de peste 70 de ani. "În special, la Valea Jiului, Paroseni, au folosit inclusiv munca manuala de incarcare a carbunelui, pentru ca au avut probleme cu echipamente din anii 1950. Au făcut eforturi deosebite pentru a putea pune funcţiune echipamente de acum zeci de ani, sa mai strangem zeci de MW", a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei. La peste 40 de grade Celsius, panourile fotovoltaice pierd 20% din eficienţă, iar energia produsă din vânt scade substanţial. Şi producția hidro este sub cea de anul trecut. Acum, printre principalele surse de energie sunt cea nucleară, cărbunele şi centralele pe gaz. Iar o bună parte din necesar vine din import, mai ales seara si la preţuri exorbitante.

