Suma colosală pe care o are un ieşean de plătit la întreţinere, după ce nu şi-a mai achitat cheltuielile de câţiva ani

Asociaţia de proprietari a blocului încearcă de cinci ani să recupereze banii pe care-i are de plătit ieşeanul, iar bărbatul a fost dat chiar şi în judecată, însă fără succes. În prezent, asociaţia aşteaptă următorea judecată a instanţei pentru a rezolva problema.

Bărbatul a strâns datorii uriaşe

Ieşeanul a încetat să-şi plătească întreţinerea în urmă cu câţiva ani şi a strâns datorii de 28.000 de lei, plus 30.000 de lei penalităţi. Mai exact, bărbatul are acum de plătit aproape 12.000 de euro. Preşedintele asociaţiei de proprietari a blocului spune că omul nici măcar nu mai locuieşte în apartamentul cu pricina.

"Omul are problemele lui de nu a plătit întreținerea, nici nu mă interesează acum pe mine, vreau doar să recuperez banii pe care îi datorează. Am ajuns în instanță de mai bine de 2 ani, însă datoria este mult mai veche, altă cale nu este, doar că durează ceva timp până se soluționează. Eu cred că așa se va ajunge, până la urmă, la un final și o să ne recuperăm și suma de 30.000 de lei. Din fericire, nu am avut probleme în cadrul asociației din cauza datoriei lui, însă regula este clară, dacă ai consumat ceva, trebuie să plătești. Nu îl cunosc personal pe dumnealui, nici măcar nu mai stă în apartamentul respectiv, dar asta nici nu este important, trebuie să plătească acum, asta e tot ce contează. Lucrurile sunt complicate și vrem să se termine odată totul", a precizat Liviu Andronache, președintele asociației de proprietari, potrivit bzi.ro.

