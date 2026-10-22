Criza de angajați din România se adâncește. Firmele nu mai pot aduce muncitori asiatici din cauza unui dublu blocaj: informatic şi birocratic. Multe şantiere sunt în pericol să blocheze lucrările din această cauză. Pe locul doi la industrii afectate este HORECA. De la livratori de mâncare, până la personal pentru baruri, restaurante şi hoteluri.

O companie de construcții are nevoie urgent de 1.000 de muncitori. Nu îi găseşte la noi în ţară, nu îi poate aduce nici din Asia, unde forţa de muncă este disponibilă.

"Aș zice că suntem pe punctul de a ne bloca. Suntem în imposibilitatea de a ne duce la capăt anumite proiecte pe care deja le avem semnate și sunt în execuție. Partea de muncitori străini a fost singura pe care am avut-o la îndemână. Este o criza enormă de personal. Ne lipsesc sute de muncitori din șantiere", a declarat Gina Iordan, HR manager firmă de construcţii.

De s-a blocat aducerea muncitorilor străini în România

Aducerea muncitorilor străini s-a blocat luna trecută din două motive. Platforma digitală folosită pentru angajări s-a blocat, în plus există un litigiu în instanţă între Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă şi Ministerul Muncii.

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"Atâta timp cât este nefuncțională, nu se poate face nimic, nici măcar nu putem face schimbări de angajator pentru muncitorii care sunt ilegali pe teritoriul României", a explicat Melania Pop, manager firmă de recrutare.

"Probabil un ordin de ministru ar putea schimba acest blocaj, dar cred că noul guvern trebuie să se așeze înainte să poată fi făcută o verificare și să se ia niște decizii", a adăugat Melania Pop.

Mii de muncitori aşteaptă să ajungă în ţară

Firmele de recrutare au dosarele pregătite și muncitori deja selecţionaţi care așteaptă aprobarea să plece spre ţara noastră.

Pentru anul acesta, autorităţile au aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini. Până acum, doar 60.000 au ajuns în țară.