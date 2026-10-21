Taxa Temu îi avantajează pe comercianții români, dar îi lovește la buzunar pe clienții obișnuiți cu prețurile mici de pe platformele din China. În primele luni ale anului, comenzile plasate la magazinele locale au crescut cu 13%. Hainele, accesoriile și electronicele se numără printre cele mai căutate produse.

Chilipirurile pe care le cumpăram cu doar câţiva lei în urmă cu un an de pe platformele chinezeşti sunt istorie. Multe produse sunt acum mai ieftine pe site-urile autohtone.

"Am făcut un calcul şi preţ raport calitate nu mai sunt acelaşi lucru", a spus un consumator.

Pentru coletele din afara Uniunii Europene se suprapun două taxe: una românească şi una europeană. Aceasta din urmă este percepută pentru fiecare categorie de produs. De multe ori, taxele depăşesc valoarea produsului, aşa că tot mai mulți români se întreabă dacă mai merită să comande din China.

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De exemplu, o pereche de căşti antifonice pentru bebeluşi pot fi cumpărate de pe un site din România cu aproximativ 50 de lei, preţ în care este inclus şi transportul. Pe o platformă chinezească, aceleaşi dispozitive costă acum 90 de lei, după aplicarea taxelor.

În doar două luni numărul coletelor non UE care intră în ţară a scăzut la aproape o treime. O veste proastă pentru cei care vânează chilipiruri pe site-urile din afara Uniunii Europene, dar una bună pentru comercianții români, care câștigă teren în fața concurenței externe. Vânzările acestora au crescut cu peste 13% în primele luni ale anului.

"Pentru noi vara a fost excelentă. În cazul nostru fiind un magazin online specializat în produse de siguranţă noi ne concentrăm atenţia pe bariere de protecţie pentru pat, care sunt produse voluminoase şi grele şi care ne-au asigurat competitivitatea în faţa platformelor asiatice", a spus Tudor Ciumara, comerciant.

"Vedem că aceste companii nu mai fac reclamă agresivă cum făceau înainte ceea ce duce la o scădere a costurilor pentru magazinele româneşti. Putem spune că introducerea acestor taxe a echilbrat balanţa şi sprijină companiile româneşti şi europene", a spus Cristian Pelivan, asociaţia magazinelor online.

"În zona de fashion vânzările au crescut cu 25%, IT&C cu 31%, la home & deco cu 18%", a spus Cosmin Dărăban, CEO platformă de comerţ online.

"Faptul că afaceri româneşti rulează mai mulţi bani şi au o cifră de afaceri mai mare se poate vedea în creşterea numărului de angajări sau în alte domenii", a spus şi Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Există şi trucuri pentru a scăpa de taxa Temu. Se pot alege produse din depozite aflate în Uniunea Europeană